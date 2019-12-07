



Android'te uygulama simge büyüklüğünü kolayca değiştirebilirsiniz. Simge boyutu küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Aşağıda hem üçüncü parti hem de stok çözüme yer verdik.

Android'te Simge Büyüklüğünü Değiştirmek

Ayarlar'a gidin,

'Display' (Ekran) 'ı seçin,'

Advanced '(Gelişmiş)' i seçin ve 'Display size' (Ekran boyutu) 'na basın.

Buradan uygulama simgelerini normalde olduğundan daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz.

Bu seçenekle ilgili ana sorun, yalnızca simgeleri yeniden boyutlandırması değil, aynı zamanda metin ve diğer ekran öğeleri de dahil olmak üzere telefondaki diğer her şeyi büyütmesi ya da küçültmesidir.

Bu çözümden memnun olmayanlara başka seçenekler de var.

Android'deki Simge Boyutunu Uygulamayla Değiştirmek

Android telefonda simge boyutunu değiştirmek için özelleştirilmiş launcher uygulamalar var.





Üçüncü parti launcher'ların çoğu simge boyutlarının yanı sıra ızgara düzenlerini ve daha fazlasını değiştirmeyi mümkün kılar. Simgelerin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyenler için (ve genel olarak kullanıcı arayüzü) önerdiğimiz birkaç launcher şöyle:

Android'de Simge Boyutunu Değiştirme: Samsung Telefonlar

Samsung Android akıllı telefonuna sahipseniz, kendi TouchWiz ya da yeni adıyla Samsung Experience Ana Ekranı çözümünü kullanabilirsiniz.

Experience, Samsung telefonlarda üçüncü taraf başlatıcılar kullanmadan simge boyutlarını değiştirmeyi sağlar.

Samsung telefonunuzda simge boyutunu ayarlamak için ana ekranda boş bir alana dokunup basılı tutun ve ardından ana ekran ayarları simgesine dokunun.

Giriş Ekranı Izgarası ve Uygulama Ekranı Izgarası seçeneklerini görmelisiniz.

Bu seçeneklerden herhangi birine dokunduğunuzda, hangi telefona sahip olduğunuza bağlı olarak, ana ekran ızgarası seçenekleri 4 × 4, 4 × 5, 5 × 5 ve 5 × 6 olabilirken, uygulama ekranı ızgara oranı 4 × 6 ve 5 × 6 ile sınırlıdır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum