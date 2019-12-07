



Samsung Galaxy S10'da bir videoyu düzenlemek veya birkaç videoyu tek bir klibin içinde birleştirmek istiyorsanız, Samsung'un bunu doğrudan cihazınızdan gerçekleştirmenize yarayan tam özellikli bir video düzenleyicisi bulunduğundan çok şanslısınız.

Bu nedenle başka video düzenleme uygulaması da kurmanız gerekmez. Peki Samsung Galaxy S10'da video birleştirme nasıl yapılır?

Samsung Galaxy S10'da Videoları Birleştirmek

Galeri uygulamasını başlatın.

Birleştirmek ve tek video yapmak istediğiniz kliplerden birini bulun.

Ekranın sol alt köşesindeki "düzenle" yi seçin. Kurşun kalem benzer.

Ekranınızda "Ekle" butonuna basın ve ardından ilkiyle birleştirmek için başka bir video seçin. Burada S10'unuzdaki çeşitli videoları ve fotoğrafları seçmenize izin verilir ve ardından tamamladığınızda "Bitti" yi seçersiniz.

Zaman çizelgesi ekranda aşağı doğru görünür olacak. Geçiş efekti eklemek veya varsayılan haliyle bırakmak için video klipler arasındaki geçiş simgesini kullanabilirsiniz.

Yeni birleştirilmiş videonuzu kaydetmek için S10 ekranında "Kaydet" seçeneğine basın.

Bu yazımızda Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e telefonlarda video birleştirme adımlarına yer verdik. Bunun ek uygulama kurmadan birden çok videoyu tek video haline getirebilirsiniz.





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