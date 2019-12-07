



Samsung Galaxy S10 telefonunuzla birlikte verilen video editörü birçok işlev için kullanışlıdır, ancak bir videoyu kırpmak ve en boy oranını değiştirmek veya klibin çerçevesini ayarlamak bunlar arasında değildir. Bir videoyu Twitter, Instagram için kırpmak veya bir videonun kenar şeklini değiştirmek için, 3. parti bir video düzenleme uygulaması kurmanız gerekir.

Samsung Galaxy S10'da Videoyu Kırpmak

Bu yazıda Smart Video Crop'u önerecek olsak da kullanılabilecek pek çok uygulama var. Bu uygulama ücretsiz, çok güvenilir ve kullanması kolaydır.

Smart Video Crop uygulamasını indirin ve Galeri'den kırpılacak bir klip seçin.

İstediğiniz herhangi bir boy oranını seçin. "Free"yi seçerseniz, istediğiniz en boy oranını oluşturmanıza izin verilir.

Kırpma kutusunu video önizleme penceresinde sürükleyip boyutlandırın. Kullanıcıların, klipi kırpma yoluyla istedikleri konuma kaydetmesine izin verilir.

Kırpma tamamlandığında "Kaydet" i seçin.

Videoya bir isim verin ve "Tamam" ı seçin.

Videonun S10 cihazınızda kırpılması biraz zaman alabilir. Bittiğinde videoyu Android cihazınızdaki Galeri uygulamasında göreceksiniz.

Bu yazımızda Samsung Galaxy S10, S10e ve S10 Plus'ta video kırpma adımlarına yer verdik. Video kırpma işlemi genel olarak oldukça basittir.





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