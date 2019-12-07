



Galaxy S10, S10 Plus ve S10e gibi çeşitli Galaxy S10 modelleri 15 watt'ta, Galaxy S10 5G ise 25 watt'ta şarj edilebiliyor. Bunu düzenli olarak 10 watt'ta şarj olan diğer cep telefonlarıyla karşılaştırdığınızda fena değil. Peki Galaxy S10'u daha hızlı şarj etmek için ne yapmak gerekiyor?

Samsung Galaxy S10'u Daha Hızlı Şarj Etmek

Hızlı şarjdan yararlanmak için, Ayarlar'da "Hızlı kablolu şarj" modunun etkinleştirilmesi ve kablosuz bir şarj cihazı değil, hızlı şarj kablosu kullanmanız gerekir. S10 telefonunuzda şarj ayarlarının doğru şekilde yapılandırıldığından nasıl emin olacağınızı görelim:

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Cihaz bakımı" nı seçin.

"Pil" üzerine dokunun.

Ekranın sağ üst kısmındaki 3 noktaya dokunun ve ardından "Ayarlar"ı seçin.

Ekranda aşağıya doğru inin ve "Şarj" altında, "Hızlı kablolu şarj" öğesinin etkinleştirildiğinden emin olun. Cihaz şarj olurken bu ayarın değiştirilmesinin mümkün olmadığını unutmayın. O yüzden S10'da şarj kablosunu çıkarın ve düğmeyi sağa kaydırarak hızlı şarjı açık konuma getirin.

Bir kez daha belirtelim, S10'da hızlı şarjı aktifleştirmek için doğru şarj kablosunu kullanmanız gerekir. Her USB-C kablosu, Galaxy S10'unuzu hızlı biçimde şarj etmek için yeterli gücü sağlayacak şekilde üretilmemiştir. Üzerinde "Hızlı şarj" veya "yüksek hızlı şarj" ile çalıştıkları yazan ve de 15 W veya daha fazla güç aktarabildiklerini belirten kabloları kullanmanız gerekir.





Samsung Galaxy S10'un hızlı şarj özelliği ile uyumlu harika olan kablolar arasında Ainope USB-C Hızlı Şarj Kablosu, Anker Powerline II ve mophie 2 PRO Kablosu bulunuyor.

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