Samsung Galaxy S8'de Kamera Başarısız Hatası





Samsung Galaxy S8'de kamera başarısız hatasız alıyorsanız önce açık olan tüm uygulamaları kapatın. Kamera başarısız hatası devam ediyorsa S8 telefonda aşağıdakileri deneyin.

Samsung Galaxy S8'i Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Ses kısma tuşunu ve güç düğmesini en az 10 saniye basılı tutun.

Bu işlem S8'i yeniden başlatacak, önbellek güncellenecek ve tüm uygulamalar ve hizmetler yeniden başlatılacak.

Bunu yaptıktan sonra kamera başarısız sorunu çözülürse o zaman sadece küçük yazılım sorunları var demektir.

Galaxy S8'de Kamerayı Güvenli Modda Kullanın

Cihazı kapatın.

Açma / kapatma tuşunu, ekranda model adı görünene dek basılı tutun.

SAMSUNG ekranda göründüğünde, güç düğmesini bırakın.

Güç düğmesini bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatana kadar Sesi kısma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod yazısı ekranın sol alt köşesinde görüntülendiğinde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

Telefon bu moda girer girmez, kamerayı açın ve kamera başarısız hatasını kontrol edin.

Android'li S8 bu moddayken kamera başarısız hatası görünmüyorsa aşağıdakileri yapın:

Giriş ekranından, görev çubuğunu açın.

Ayarlar> Uygulamalar öğesine dokunun.

3 noktalı simge > Sistem uygulamalarını göster seçeneğine dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Önbelleği temizle öğesine dokunun.

Verileri temizle'ye, ardından Tamam'a dokunun.

Sorun devam ederse şüphelendiğiniz uygulamayı kaldırın





Şüphelendiğiniz bir uygulamaya dokunun.

Kaldır'a dokunun.

Onaylamak için tekrar Kaldır'a dokunun.

"Kamera başarısız" hatası güvenli modda bile gösteriliyorsa, sorun donanımsal olabilir. Bu durumda bir sonraki çözüme geçin.

Önemli Dosyaları Yedekleyin ve Galaxy S8'i Geri Yükleyin

"Kamera başarısız" hatasıyla karşılaşan Galaxy S8'inizi geri yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Cihazı kapatın.

Ses açma ve Güç tuşlarını basılı tutun.

Galaxy S8 logosu göründüğünde düğmeyi de bırakın.

Galaxy S8'iniz kurtarma moduna girmeye devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran göründüğünde sonraki adıma geçin.

"Verileri temizle / fabrika ayarlarını geri yükle" seçeneğini vurgulamak için Ses Kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet" vurgulanana kadar Ses Kısma düğmesine basın.

Sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Genel kurtarma tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

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