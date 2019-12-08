Devre Dışı Kalmış iPhone Nasıl Açılır?





Devre dışı kalmış iPhone'da iOS cihazınızın kilidini açmanın 3 yolu vardır. Bunlar iTunes, iCloud veya kurtarma modu olarak sıralanır. iPhone'unuzu iTunes ile senkronize ettiyseniz ve elinizde bir yedekleme varsa, ilk yöntem iTunes olabilir. Ayrıca iCloud'da "iPhone'umu Bul" etkinse, 2. yöntem de iyi bir seçenektir. Ancak bunların hiçbiri işe yaramazsa devre dışı bırakılan iPhone'u açmak için 3. yönteme ihtiyaç duyulur.

Devre Dışı Kalmış iPhone'da iTunes ile iPhone'un Kilidini Açmak

Cihazınızla senkronize edilmiş bir bilgisayarı kullanın. iOS cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

Parolanızı hatırlayamıyorsanız ve girmeniz istenirse, farklı bir bilgisayarı kullanın veya kurtarma moduna geçin.

iTunes'a erişin ve ekranınızın sol üstünden telefonunuzu seçin. Cihazınızla ilgili bilgiler şimdi görünür olacak.

Ekranın ortasında, sağda "iPhone'u Geri Yükle" görünecektir. Onu seçin.

iOS cihazınız şimdi "Geri Yükle" seçeneğini kullanarak geri yüklenebilir.

Devre Dışı Kalmış iPhone'da iCloud'u Kullanmak

Ekranın üst kısmındaki "Tüm Cihazlar" seçeneğini seçin.

iPhone'u seçin.

Telefonunuz bir şebekeye ve bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.

"iPhone Sil" i seçin ve onaylayın.

Uygulamalar için Apple şifrenizi girin.

Yedekleme seçeneğini seçmeniz istendiğinde, "iCloud Yedeğinden Geri Yükle" yi seçin.

Her şeyin geri yüklenmesini sağlamak uzun sürebilir.

Devre Dışı Kalmış iPhone'da Kurtarma Modunu Kullanmak

Devre dışı kalmış iPhone'u açmak için son olarak bu yöntemi deneyin:





iTunes'a erişin.

Cihazınızı yeniden başlatmaya zorlayın.

Ses artırma ve sonra ses azaltma tuşunu basın. iTunes'a bağlanana dek güç düğmesini basılı tutun.

Kurtarma modu başlar ve Güncelle seçeneğini seçebilirsiniz.

"Güncelle" yerine "Geri yükle" yi seçin.

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