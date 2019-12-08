Samsung Galaxy S8 Mobil Ağa Erişilemiyor Hatası





Samsung Galaxy S8'de mobil ağa erişilemiyor hatası can sıkıcı olabilir. Peki bu sorunun çözümü nedir? Aşağıda Samsung S8'de mobil ağa erişilemiyor hatasının çözümlerini ele alıyoruz.

SIM'i çıkarın ve yeniden başlatın

SIM kartı telefondan çıkarmadan önce, cihazın kapalı olduğundan emin olun. Ardından, SIM kartı çıkardıktan sonra, SIM'i tekrar takmadan önce yaklaşık 5 dakika bekleyin. Bu, telefonu, ağ ile iletişimi yeniden kurmak için ağ ayarlarını tekrar yapılandırmaya zorlar.

Galaxy S8'i sıfırlayın

Güç düğmesini ve ses kısma düğmesini 4-5 saniye basılı tutun.

Cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Samsung Galaxy S8 mobil ağa erişilemiyor hatasının geçip geçmediğini kontrol edin.

Uçak Modunun kapalı olduğundan emin olun

Galaxy S8 mobil ağında bir sorun yaşıyorsanız, uçak modunun kapalı olduğundan emin olun. Bazen açık bırakılan uçak modunun tekrar kapatılması unutulur.

Galaxy S8'inizdeki ağ modunu değiştirin

Ayarlar uygulamasını açın.

Bağlantılar'a dokunun.

Mobil ağlar'a dokunun.

Ağ Modu'na dokunun ve 4G veya LTE veya otomatik bağlantıyı seçin.

Galaxy S8'de mobil ağa erişilemiyor hatasını tekrar kontrol edin.





Galaxy S8'i güvenli modda başlatın

Cihazı kapatın.

Açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

SAMSUNG logosu ekranda göründüğünde, güç düğmesini bırakın.

Güç düğmesini bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod ekranın sol alt köşesinde görüntülendiğinde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

S8'in mobil ağa erişilemiyor sorunu güvenli modda geçerse problem yazılım / uygulama kaynaklı demektir.

Galaxy S8'i fabrika ayarlarına sıfırlayın

Cihazı kapatın.

Ses açma ve Bixby tuşlarını basılı tutun, ardından açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

Yeşil Android logosu görüntülendiğinde, tüm düğmeleri bırakın (Android sistem kurtarma menüsü seçeneklerini göstermeden önce "Sistem güncelleme kurulumu" yaklaşık 30 – 60 saniye sürecektir).

"Verileri temizle / fabrika ayarlarını geri yükle" seçeneğini vurgulamak için Ses Kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" vurgulanana kadar Ses Kısma tuşuna basın (wipe)

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için güç düğmesine basın.

Genel kurtarma tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

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