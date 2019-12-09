



Birçok insanın bilmediği gibi aslında iPhone hesap makinesinin iki farklı modu bulunuyor. İkinci mod yardımıyla iPhone'da kesirli sayı hesabı yapmak mümkün. iPhone'unuzu, yerleşik Hesaplama uygulamasını kullanırken normal portre modunda dik tutarsanız sadece toplama, çıkarma vb. gibi basit matematiksel denklemleri çözersiniz. Bununla birlikte, manzara modunda iPhone'un hesap makinesi bilimsel hesap makinesi düzenine dönüşür. Bununla kesirli sayıları yazabilirsiniz.

iPhone Hesap Makinesinde Kesirli Sayı Hesabı

iOS cihazınızdaki Hesap Makinesi uygulamasını açın.

Uygulama açılır açılmaz iPhone'u yatay konuma getirmek için yana doğru çevirin. Ekranın sol tarafında daha fazla matematiksel buton görünür olacak.

Kesir hesabı yapmak istiyorsanız kesir haline dönüştürmek istediğiniz sayıyı girin.

Bundan sonra numarayı paydaya koymak için "1 / x" tuşuna basın (pay 1 olur) ve kesir değerini elde edersiniz.

Bölme butonu ile paydada "1" bulunmayan bir kesir değerini hesaplamak da mümkündür. Bunu bölme tuşuna basarak ve sonra da payda değerini yazarak yapabilirsiniz. "=" Tuşuna bastıktan sonra kesir değeriniz gösterilecektir.





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