



Tatiller eğlenceli dönemlerdir. Ancak, bu aynı zamanda e-posta gelen kutunuzun tonca kara cuma indirimi, hediyeler için gönderi planlaması ve davetiyeler için RSVP'ler ile dolduğu zamanlardır. iPhone'da mail uygulaması yavaş çalışıyorsa bunun sebebi gelen kutunuza yüklenmesinin çok uzun sürmesi olabilir. iPhone'da mail uygulamasını hızlandırma adımlarına bakalım.

iPhone'da Mail Uygulamasının Yavaş Çalışması

Posta uygulamanızı, aldığınız yeni iletilere öncelik verecek şekilde ayarlarsanız gelen kutunuz kendini yenilerken her seferinde sonsuza dek beklemeniz gerekmez. Zira ekranda çokça posta olması yavaş çalışan bir mail uygulaması anlamına geliyor. Mail uygulamasının iPhone arabelleğinden daha az tüketmesi için aşağıdaki adımları izleyin.

Mail uygulamasının daha hızlı yüklenmesi için iOS cihazınızın e-posta uygulamasında birkaç küçük ancak etkili değişiklik yapabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Posta" ya kaydırın ve seçin.

"Mesaj Listesi" altında "Önizleme" yi göreceksiniz, onu açın.

"Hiçbiri"ni seçin.

iPhone'da bir postaya erişmeden sadece önizlemesini görmek isterseniz kaç satır önizleme gösterilmesini gerektiğini aynı menüden belirleyebilirsiniz. Ancak önizleme satırını çok uzun tutarsanız mail uygulaması yine yavaş çalışacaktır.





Posta kutusu ekranınızda sadece alıcıları ve konu başlıklarını gördüğünüz sürece iPhone'unuzda mail uygulaması en hızlı şekilde yüklenecektir.

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