



Mediatek ve Samsung bir arada çalışan yeni 5G modemleri ve SoC'lerini piyasaya sürdüler, ancak onları henüz akıllı telefonlarda görmüş değiliz. Bugün hem MT6885 hem de Exynos 980, Çin benchmark web sitesi AnTuTu'da ortaya çıktı ve etkileyici puanlar ortaya koydu.

Exynos 980 ve Mediatek MT6885 AnTuTu Sonuçları Etkileyici Görünüyor

Mediatek, 380.000 eşiğini geçerken, Exynos 980 326.000 civarında bir AnTuTu puanı topladı.

Sonuçlar kendi başlarına etkileyici görünebilir, ancak piyasadaki diğer telefonlarla karşı karşıya koyduğumuzda, üstünlükleri hızla azalıyor.

Yine de Snapdragon 855+ çalıştıran bir cihazla yapılan bir karşılaştırma elbette Mediatek ve Samsung için adil olmayacaktır çünkü bu iki şirketi cüzdanlarda delik açmadan en iyi 5G yonga setini yapmak istediler.





Mediatek MT6885, Huawei Mate 30'daki (Performans Modunda) Kirin 990'a yetişebiliyor, Exynos 980 ise şüphesiz bir amiral gemisi yongaseti değil – 5G amaçlı özel bir platformdur.

Vivo X30 (veya daha kesin adıyla V1938T) ham test sonuçlarında Google Pixel 4 XL veya Huawei Mate 30 Pro'a alternatif olabiliyor, hem de AnTuTu'ya özel herhangi bir yazılım optimizasyonu olmadan.

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