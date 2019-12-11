IP Sertifikaları Nedir ve Ne Anlama Gelir? IP67, IP68, IP69K vb.





Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile insanların bilgi sahibi olduğu su koruması sertifikalarının anlamları merak ediliyor. Bu sertifikalar tipik olarak 6 rakamıyla başlıyor ve IP61, IP62, IP63, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 ve son olarak IP69K olarak sıralanıyor. Öyleyse bunların ne anlama geldiklerini aşağıdaki IP sertifikası tablosunda görelim.

IP Sertifikalarının Anlamları

Aşağıdaki tabloda, IP sistemindeki her sayının ne anlama geldiğini görebilirsiniz:

İlk rakam (IP) Anlamı Korumasız (X ile gösterilebilir) 1 50 mm³'e kadar katı cisimlere karşı koruma 2 12mm³'e kadar katı cisimlere karşı koruma 3 2.5 mm³'e kadar kadar katı cisimlere karşı koruma 4 1mm³'e kadar kadar katı cisimlere karşı koruma 5 Sınırlı seviyede toza karşı koruma (cihaza risk oluşturmayacak) 6 Toza karşı tam koruma

İkinci rakam (IP) Anlamı Korumasız (X ile gösterilebilir) 1 Dik su damlamalarına karşı koruma (ör, yoğuşma) 2 15º açıya kadar su sıçramalarına karşı koruma 3 60º açıya kadar su sıçramalarına karşı koruma 4 Her yönden spreylenen suya karşı koruma 5 Her yönden hafif su fışkırmalarına karşı koruma 6 Her yönden yoğun su fışkırmalarına karşı koruma 7 15 cm ile 1 metre derinliğe kadar koruma 8 Belirli basınçta uzun süreli suya daldırmaya karşı koruma 9K Buhar püskürtmeli temizlemeye karşı koruma

Tüm IP sertifikalarında tam su geçirmezlik sunulmadığı belirtilir. Aynı zamanda suya dayanıklılık özelliği geçicidir ve zamanla zayıflar ve kaybolur.





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