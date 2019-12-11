IP Sertifikaları Nedir ve Ne Anlama Gelir? IP67, IP68, IP69K vb.


IP Sertifikaları Nedir ve Ne Anlama Gelir? IP67, IP68, IP69K vb.

Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile insanların bilgi sahibi olduğu su koruması sertifikalarının anlamları merak ediliyor. Bu sertifikalar tipik olarak 6 rakamıyla başlıyor ve IP61, IP62, IP63, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 ve son olarak IP69K olarak sıralanıyor. Öyleyse bunların ne anlama geldiklerini aşağıdaki IP sertifikası tablosunda görelim.

IP Sertifikalarının Anlamları

Aşağıdaki tabloda, IP sistemindeki her sayının ne anlama geldiğini görebilirsiniz:

İlk rakam (IP)Anlamı
Korumasız (X ile gösterilebilir)
150 mm³'e kadar katı cisimlere karşı koruma
212mm³'e kadar katı cisimlere karşı koruma
32.5 mm³'e kadar kadar katı cisimlere karşı koruma
41mm³'e kadar kadar katı cisimlere karşı koruma
5Sınırlı seviyede toza karşı koruma (cihaza risk oluşturmayacak)
6Toza karşı tam koruma
İkinci rakam (IP)Anlamı
Korumasız (X ile gösterilebilir)
1Dik su damlamalarına karşı koruma (ör, yoğuşma)
215º açıya kadar su sıçramalarına karşı koruma
360º açıya kadar su sıçramalarına karşı koruma
4Her yönden spreylenen suya karşı koruma
5Her yönden hafif su fışkırmalarına karşı koruma
6Her yönden yoğun su fışkırmalarına karşı koruma
715 cm ile 1 metre derinliğe kadar koruma
8Belirli basınçta uzun süreli suya daldırmaya karşı koruma
9KBuhar püskürtmeli temizlemeye karşı koruma

Tüm IP sertifikalarında tam su geçirmezlik sunulmadığı belirtilir. Aynı zamanda suya dayanıklılık özelliği geçicidir ve zamanla zayıflar ve kaybolur.


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