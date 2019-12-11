iPhone Suya Düşerse Ne Yapılmalıdır?





Apple'ın yeni iPhone modelleri özellik olarak 1 metre su altında 30 dakika kalabiliyor. Ancak, telefonun suya olan direnci kalıcı değildir ve zamanla azalabilir. Apple, iPhone'unuzu kasıtlı olarak suya batırmanız önerilmez. Peki suya düşen iPhone karşısında ne yapılmalıdır?

Elektronik Bileşenlerin Paslanma Riski

Korozyon denilen faktör, bileşenleri çevreleyen grafik konektörleri etkiler. Su elektronik bileşenlerle temasta kaldıkça, hasar artar. iPhone, cihazın dışından görülen sıvı temas göstergeleri (LCI) ile donatılmıştır. Bu gösterge kırmızı olduğunda, telefonun hasarlı olduğu ve onarılması gerektiği anlamına gelir. Gösterge gri ise, telefonun içindeki nem seviyesi kabul edilebilir düzeydedir.

iPhone'u Islakken Asla Kullanmayın

Amaç suya düşen iPhone'u mümkün olan en kısa sürede kurutmak olmalı. iPhone ne kadar normal görünürse görünsün, bu durum telefonun içinde hasar olmadığı ve telefonu kullanmaktan kaçınmamanız gerektiği anlamına gelmez. Atacağınız ilk adım, güç ve ses düğmelerini basılı tutarak telefonu kapatmak olmalıdır. İşte bu işlemden sonra suya düşen iPhone'da izlemeniz gereken adımlar şunlar:





iPhone'a su dışında herhangi başka bir sıvı sıçradıysa, etkilenen bölgeyi musluk suyuyla yıkayın;

Telefonu tüy bırakmayan bir bezle silin (ör. Gözlük bezi);

SIM kart tepsisini açın ve çıkarın;

Telefonu en üst kısımlarda tutun ve olabildiğince fazla suyu dışarı almak için lightning konektörü aşağı bakacak şekilde tutun.

iPhone'u kuru ve iyi havalandırılan bir alana yerleştirin; bir fanı doğrudan yıldırım soketine yönlendirin.

Telefonu ısıtmayın (örn. Saç kurutma makinesi), çünkü ısı elektronik bileşenlere zarar verir.

Suya düşen iPhone'da izlenmesi gereken adımlar bunlardır.

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