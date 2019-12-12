Black Desert Mobile Android ve iOS'te Çıktı!





Oyunlarını birkaç aydır birkaç ülkede test ettikten sonra Pearl Abyss, bugün dünya çapında Android ve iOS için Black Desert Mobile'ı piyasaya sundu. Bu iddialı yapımın MMORPG (çok oyunculu rol yapma oyunu) türünde olduğu belirtiliyor

Black Desert, 2015 yılında PC yolunda yolculuğuna başladı ve dört yıl sonra konsolda ve mobilde çıkış yaptı. Mobil sürüm daha küçük ekranlara uyacak şekilde optimize edilmiş ancak buna rağmen kendisini diğer platformlarda bu denli başarılı kılan çarpıcı grafiklerini de koruyor.

Black Desert Mobile oyunculara bu beş sınıftan birini seçmelerini sağlar: Warrior, Ranger, Giant, Witch, ve Valkyrie. Yapım oyuncuları Arena veya 3'e 3 PvP modları gibi çok oyunculu içeriklere katılmaya davet ediyor. Oyuncular Black Desert Online'da balık tutma, toplanma, üretim, ticaret ve kumaş boyama gibi görevler yapılarak deneyim puanı kazanabiliyor.

İnternete bağlanmadan oynamak isteyenler için oyun, oyuncuların ağ bağlantısı olmadan bir seferde üç saate kadar deneyim ve ödüller kazanmalarını sağlayan bir Black Spirit Mode'una sahip.





Oyunun küresel lansmanına dikkat çekmek için Peal Abyss, tüm Twitch Prime üyelerine çeşitli Black Desert Mobile oyun içi ödülleri sunmak için Amazon'la ortak oldu. Ayrıca, ön kayıt yaptıranlar oyunda kullanılabilecek çok sayıda ilginç ürüne sahip olacak.

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