



Bu yıl dünya genelinde akıllı telefon üreticileri için çok ilginç geçti. Bazı markalar hızla yükseldi, bazıları ise listede daha da düştü. Ancak ilk 3 tamamen değişmeden kaldı ve şimdi Strategy Analytics son durumu bildiriyor. Buna göre Huawei, Samsung ile arasındaki farkı kapatıyor.

Huawei, Samsung ile arasındaki farkı kapatıyor

Samsung bu yıl 320 milyonun üzerinde akıllı telefon satacak. Samsun kuşkusuz bu yıl Huawei'in ABD ile olan sıkıntılarından yararlandı ancak yine de son yıllardaki başarısının büyük bir kısmı kendi çabalarına bağlı.

Avrupa'da telefon pazar payı bu yılın başlarında beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Samsung bölgedeki en hızlı büyüyen marka oldu.

Galaxy A ve Galaxy M akıllı telefonlarının ayrıca Asya'da oldukça popüler olduğu tekrar kanıtlandı. Özellikle Hindistan bu yeni Samsung telefonları o kadar sevdi ki, Huawei'den gelen rekabete rağmen bölgedeki ikinci en popüler marka olmaya devam etti.

Ek olarak Samsung'un 5G akıllı telefonları daha erken piyasaya sürme kararı şirkete segmentte erken liderlik sağladı – şu anda 5G cihazlarının %74'ünü oluşturuyor.

Tüm bunların satışa nasıl dönüştüğü ile ilgili olarak, Strategy Analytics Samsung'un 2019'u 323 milyon akıllı telefon satışıyla ve %21,3'lük küresel pazar payıyla sonlandıracağını belirtiyor. Bu rakamlar bir önceki yıl 291 milyon ve %20.3 idi.

Huawei 2019 satış hedeflerini kaçırabilir

İkinci sırada ise 251 milyon adet tahmini sevkiyat ve %17,7 pazar payı ile Huawei var. Şirketin 2019'da 270 milyon cihaz satışına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden beklentilere ulaşamayacak. Bununla birlikte, güçlü bir yıllık büyüme beklenmekte.





Huawei, 2018'i 206 milyon adet sevkiyat ve %14.4 pazar payıyla tamamladı. Şirketin Samsung ile arasındaki fark 85 milyon cihazdan sadece 72 milyona indi, yani %5,9'dan %3,6'ya düşmüş oldu.

ABD ticaret yasağı uygulanmasından bu yana, şirketin Avrupa'da satışları azaldı ancak Huawei bunu Çin'deki yükselen satışlarla telafi etti. Zira tüketiciler ABD'deki durumu da yavaş yavaş çözmeye başladılar.

2020'de ne kadar iyi performans gösterdiği, büyük ölçüde ticaret yasağının kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olacaktır. Çünkü, kalkmazsa, Google Play erişiminin yetersizliği nedeniyle Huawei'in tüketicilere akıllı telefon satması giderek zorlaşacak.

Apple'ın zayıf iPhone performansı

2019'da üçüncü büyük telefon markası 193 milyon adet toplam sevkiyat ve %13,6 pazar payıyla Apple oldu. Bir yıl önce, şirket 208 milyon adet sevkiyat yaptı ve %14.7 pazar payına sahip oldu. Şirketin iPhone satışları yetersiz yenilik nedeniyle genel olarak zayıfladı.

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