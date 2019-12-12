



WhatsApp "zor bir karar" dediği şeyi yaptı ve yakında milyonlarca kullanıcıyı mesajlaşma uygulamasına erişmekten mahrum bırakacak. Resmi sayfada, 1 Şubat 2020'den başlayarak, iOS 8 veya daha eski bir iPhone cihazı olan kullanıcıların artık uygulamayı kullanamayacağı belirtiliyor.

Milyonlarca Kullanıcı Şubat'ta WhatsApp'a Erişemeyecek

Şu anda, yeni bir WhatsApp hesabı açılamıyor ve kullanılan cihaz iOS 9 veya üstü yüklü değilse, kullanıcı mevcut bir hesabı tekrar doğrulayamıyor. WhatsApp destek sayfasında "En iyi deneyim için, telefonunuzu mevcut olan en yeni iOS sürümünde kullanmanızı tavsiye ederiz. Lütfen iPhone yazılımınızı nasıl güncelleyeceğinizi öğrenmek için Apple Destek web sitesini ziyaret edin." bilgisi veriliyor.

2.3.7 (Gingerbread) veya daha eski bir sürümü çalıştıran Android tabanlı cihazlara sahip olanlar ise yine yeni bir WhatsApp hesabı açamayacak veya mevcut bir hesabı yeniden doğrulamayacak. Ve 1 Şubat 2020'den başlayarak, Android kullanıcılarının WhatsApp'ı kullanabilmeleri için Android 4.0 Ice Cream Sandwich'in yüklü olması gerekecek. Windows Phone kullanıcıları için, işletim sisteminin tüm sürümleri 31 Aralık 2019'dan sonra WhatsApp'tan mahrum olacak.

Uygulamanın iOS sürümü Ağustos 2009'da piyasaya sürüldü ve ardından Ekim 2010'da ilk Android sürümü mağazada listelendi. Bugün hala çok yüksek bir kullanıcı sayısına sahip. Facebook, WhatsApp mesajlaşma uygulamasını 2014 yılında yaklaşık 21 milyar dolar gibi bir fiyata satın aldı. Satın alım Ekim 2014'te tamamlandı.





Bu değişikliklerle WhatsApp'tan mahrum bırakılanlar, işletim sistemlerini güncelleyerek durumu düzeltebilirler. Eğer iPhone'larını iOS 9 veya üstü sürümlere yükseltilemiyorsa veya Android telefonlarını 4.0 Ice Cream Sandwich veya üstü sürümüne güncellenemiyorsa, yeni bir telefon satın alma zamanı geldi demektir. Windows Phone kullanıcılarına gelince, o gemi uzun zaman önce karanlık sulara yelken açtı.

Telefonunuz WhatsApp'ın minimum işletim sistemi gereksinimlerini karşılıyorsa, WhatsApp'ı şimdi App Store'dan veya Google Play Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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