



Android 10 pek çok küresel üreticinin yeni ve eski cihazlarına yavaş yavaş gönderiliyor, şu anda en yeni işletim sistemi sürümünü (nispeten) erken alan Samsung telefonlar… beklenenler olmadı. Peki sırada hangi Samsung'lar şimdi Android 10 alacak?

Samsung'un Android 10 Alacak Yeni Cihazları

Asus ZenFone 5Z gibi amiral gemilerini hızlıca eskiten Motorola One Power gibi mütevazı orta sınıf modellerden sonra şimdi de Samsung'un kendi mütevazı orta üst sınıf Galaxy M20 ve M30'u Android 10 furyasına katılıyor. 2020 Ocak'tan başlayarak başta Hindistan'da ve daha sonra diğer ülkelerde M20 ve M30 Android 10'a sahip olacak.

Avrupa ve Asya bölgelerindeki birçok Galaxy S10, S10+ ve S10e kullanıcısı Android 10 güncellemesini almış olsa da, aynısı Note 10 ve Note 10+ sahipleri için söylenemez. Galaxy S9, S9+ ve Note 9 gibi daha eski modellere sahip olanlar da buna dahil.

Android 10 Neler Getiriyor?

Yeni Android 10 güncellemeleri söz konusu M20 ve M30'lara OTA üzerinden iletilecek ve güncellemeler beraberinde UI 2.0 iyileştirmeleri ve geliştirmeleri ile gelecek. Telefonlar resmi olarak Türkiye'de de satıldığından ilerleyen haftalarda buraya da ulaşacak.





Merak ediyorsanız, Galaxy M20 ve M30 günlük uygulamalar ve biraz oyun için gayet yeterli Exynos 7904 işlemcileri ile geliyor ve aynı zamanda devasa bir 5.000 mAh pil taşıyorlar. Exynos 9610 SoC'li Galaxy A50'de Android 10 için listelenenler arasında. Bunun dışında Note 10'un Ocak ayı itibariyle Android 10 alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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