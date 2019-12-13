



Kirin 990 tanıtılalı aslında uzun zaman olmadı ancak Huawei'in yeni nesil yonga setiyle ilgili söylentiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Kirin 1020 Kirin 990'dan performans açısından epey hızlı olacak. Ham ölçümlerde %50 çizgisinde bir yere yaklaştığı görülmüş.

Huawei Kirin 1020, Kirin 990'dan %50 Daha Performanslı!

Kirin 980'den Kirin 990'a geçişte daha yüksek enerji verimliliği ve 5G bağlantısında bir miktar gelişme ile karşılaşıldı. Ancak 5nm üretim süreci ve yeni tasarlanan ARM Cortex-A78 çekirdeği sayesinde Kirin 1020 bu kez devasa bir sıçrama yapıyor. Bu yonga seti tam bir performans canavarı.

İlginçtir ki, Kirin 1020, Cortex-A77 çekirdeğini tamamen atlayarak Cortex-A78 mimarisini kullanacak ve bunu yapan tek amiral gemisi SoC olacak. Karşılaştırma için Kirin 990, Cortex-A76 çekirdeği kullanıyor, MediaTek'in Dimensity 1000, yeni Cortex-A77 çekirdeği ve yeni çıkan Qualcomm Snapdragon 865 yongasını temel alıyor. Bu yüzden, gelecek yıl Mate 40 Pro'nun en güçlü ve enerji tasarruflu SoC ile buluşmasını bekliyoruz.





Yeni Huawei İçin Gelecek Yıl Beklenebilir

Maalesef şu an için daha fazla ayrıntı verilmedi ve verilmesini beklemiyoruz – Kirin SoC'ların tanıtılacağı Eylül ayı için hala epey zaman var.

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