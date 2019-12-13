



Samsung Galaxy Fold, Şubat ayında duyurulduktan sonra uluslararası mecralarda aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle (ortaya bazı beklenmedik sorunlar çıktı) kısa sürede rafa kaldırılmıştı. Ancak Samsung pes etmedi ve sonunda Eylül ayında ürünü tekrar piyasaya sürüldü. Samsung o zamandan bu güne 1 milyondan fazla Fold sattığını açıkladı.

Samsung Galaxy Fold 1 Milyon Satışa Ulaştı

Çok büyük bir rakam gibi görünmeyebilir, ancak bunun temelde niş bir kitleye hitap eden bir telefon olduğunu unutmayın. Tamamen yeni bir ürün kategorisinde yer alıyor ve aynı zamanda çoğu insan için de oldukça pahalı.

Yine de Samsung'un cesurca ortaya koyduğu bu katlanabilir akıllı telefon girişiminin milyonlarca kişinin ilgisini çekmesi, gelecekte katlanabilir telefon alanına daha fazla şirketin adım atabileceğini gösteriyor. Ne de olsa, Samsung, yalnızca Fold'un satışlarından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı ve bu, özellikle sadece üç aylık bir sürede başarılabilecek kolay bir iş değil.





Gelecek sene (2020) katlanabilir telefon marketinde çok sayıda markanın ürününü görmeye başlayabiliriz. Öyleyse, mobil dünyada bir sonraki devrime hazır olun. Samsung 2020'de bu katlanabilir cihazların 6 milyon satmasını bekliyor.

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