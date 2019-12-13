



Samsung, geçen ay Galaxy S10 serisi için Android 10 tabanlı final One UI 2.0 sürümünü piyasaya sürdü. Ve şimdi, şirket Galaxy Note10 ve Note10+ için Android'in en son sürümünün final yapısını gönderiyor.

Samsung Galaxy Note 10 Android 10 Alıyor!

S10 üçlüsü gibi, Note10 çifti de gelecek aydan itibaren Android 10 almaya başlayacaktı ancak Samsung güncelleme programını erkene alarak kullanıcıları şaşırttı. Evet, Note 10 şu anda Android 10 alıyor!

Bununla birlikte, güncelleme şu anda yalnızca Almanya'da One UI 2.0 beta programına kayıtlı olanlara dağıtılıyor. N97 isimli Android 10 paketi FXXU1BSL7 sürümüne sahip ve yaklaşık sadece 145 MB boyutunda.

Türkiye'deki Note 10 kullanıcıları da yakında cihazlarında güncelleme bildirimi görebilir, ancak bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Unutmadan, Ayarlar> Sistem güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol ettiğinizde bildirimi beklemek zorunda kalmazsınız.





Siz de Note 10 cihazınızda Android 10 bildirimine rastlarsanız bizleri haberdar etmeyi unutmayın!

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