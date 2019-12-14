



Etrafınızdaki herkesin yüksek kalite bir amiral gemisi telefona sahip olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorunuz. NPD'den elde edilen verilere göre Amerikalı tüketicilerin %10'undan daha azı yeni bir telefon için 1.000 dolar ya da fazla harcıyor. Yani hayır, metrodaki herkes iPhone 11 Pro Max veya Samsung Galaxy Note 10+ kullanmıyor. Bu da 5G'ye geçişin telefon pazarı için pek bir anlamı olmayacağını gösteriyor.

Amerikalıların %10'undan Azı Telefona 1000 Dolar Harcıyor

Kablosuz bağlantıda gelecek nesil olan 5G, 4G LTE'den yaklaşık 10 kat daha hızlı veri indirme hızı sunarak normalde bir telefona dört haneli paralar harcamayanların ilgisini çekecek. Bu insanlar son birkaç yıldır 5G telefon satın almak için para biriktiriyor.

Bununla birlikte istatistikler hayat boyu mutluluğu vaat etse bile çok az insanın yeni bir cihaza 1000 dolar harcayacağını gösteriyor. Tüketiciler 5G telefon satın almakla ilgilenmediğinde ise 5G cihazların fiyatı hızla düşecek gibi görünüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, raporda New York City gibi büyük şehirlerde yaşayan Amerikalıların telefona 1000 dolar veya daha fazla para harcamaya daha yatkın olduğu belirtiliyor. Ancak bunun, insanların bu dev metropol alanlarında kazandığı yüksek gelirden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilmemiş.





NPD ayrıca New York ve Los Angeles gibi şehirlerin ülkenin medya merkezleri olması nedeniyle, amiral gemisi telefonların diğer mobil cihaz modellerinden daha fazla medya ilgisi gördüğünü belirtiyor. Birçok Amerikalı 1000 dolar ve üstü yeni amiral gemisi telefonlara sahip olmayacak olsa bile bunların özelliklerini ve teknolojilerini duymayı çok seviyor.

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