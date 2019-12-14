Telefonda Ekran Parmak İzi Okuyucu Nasıl Çalışır?





Üç tür parmak izi tarayıcı vardır – bunlar optik, ultrasonik ve kapasitifdir. Bununla birlikte, sadece ilk ikisi ekranlar için kullanılır. Bu yazıda nasıl çalıştıklarını açıklayacağız.

Optik Tarayıcı

Optik sensörler en eski sensör tipleridir. Fotoğraf çekmekle aynı şekilde çalışırlar. Sensör optik fotoğrafı çeker ve bir algoritma yardımıyla tarar; yüzeyi ve konturları tanır. Bu kaydedilen resme göre, nesneyi çoğaltabilir ve tekrar tekrar tanımlayabilir.

Tarayıcının çözünürlüğü ne kadar yüksekse, okuyacağı parmak izleri o kadar net olur. Bu tür tarayıcı 2 boyutludur ve aldatması çok kolaydır. Protezler, yüksek çözünürlüklü resimler ve diğer yöntemler algoritmayı kandırabilir ve bir yabancının hayati bilgilerinize erişmesine izin verebilir. İnsanlar bu tarayıcıyı kullanmayı bırakmıştı, ancak parmak izi tarayıcılarının son zamanlardaki popülerliğinden dolayı geri geliyorlar.

Ultrasonik Tarayıcı

Ultrasonik tarayıcı, parmak izi taramasında en yeni teknolojidir. Adından da anlaşılacağı gibi, kopyalanamayan taramalar oluşturmak için ultrasonik bir vericiden ve ultrasonik bir alıcıdan yararlanır. Parmağınızı bu tarayıcıya yerleştirirseniz, ona karşı ultrasonik bir darbe iletir. Bir kısmı sensöre geri döner, kalan kısım gözeneklerinizi, çizgilerinizi ve parmak izinizin diğer benzersiz özelliklerini taramak için kaydedilir.

Parmak izinizin 3 boyutlu bir görüntüsünü sağladığı için, 3 ekran parmak izi tarama yönteminden en güvenli olanıdır.





Kapasitif Tarayıcı

Ekran parmak izi tarayıcılar arasında "kullanıcılara göre" en güvenli ve popüler okuma teknolojisidir. İlk 2 seçeneğin aksine, bu tarayıcı ekranda görünmez. Arada cam gibi bir yapı olmadan parmağınıza doğrudan dokunması gerekir. Parmak izi verilerini taramak için "kapasitör" kullanır. Tarayıcı parmak izi haritanızı oluşturur.

Cihazınızdaki ekran parmak izi okuyucuda yeterli kondansatör varsa, taramanızın sonucunun kandırılması zor olacaktır. Bu yüzden bazıları tarafından en güvenli ekran parmak izi seçeneği olarak görülüyor. En yeni akıllı telefon modelleri kapasitif tarayıcılar kullanır.

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