



Parmak izi sensörünün yerleştirildiği ilk alanlardan biri cep telefonunun arkasıydı. Samsung, Google ve LG bunu ilk yapanlardan oldu. Birçok akıllı telefon kullanıcısı tasarımı beğendi ve devam etmesini istedi; çünkü kullanımı basitti. Ayrıca, telefonunuzu, parmak izi tarayıcı yokmuş gibi normal şekilde zahmetsizce tutmanıza izin veriyordu.

Arka parmak izi okuyucunun bir diğer avantajı parmağınız boşluğa yerleştiğinden bakmadan çalıştırılabilmesidir. Ekran parmak izi okuyucuyu ise bakmadan çalıştırmak zordur.

Telefonda Parmak İzi Okuyucu Neden En İyi Yanda Olmalıdır?

Peki ya Honor 20 Pro gibi telefonlarda olduğu gibi telefonun yanına yerleştirilen parmak izi tarayıcısında durum nasıl? Çoğu insan parmak izi tarayıcılarını artık diğer biyometrik güvenlik türlerinden daha fazla kullanıyor. Yana monte edilen parmak izi sensörünü kullanan bir başka telefon Samsung Galaxy S10E'dir. Sony, yıllardır parmak izini yana yerleştiriyor ve kimsenin gerçekten şikayet etmediği görülüyor ama yine de emin olamıyorsanız söyleyelim, aslında en pratik olan bu.





Telefonunun yanına yerleştirilen parmak izi tarayıcısına hem erişim kolaydır (bakmadan kullanılabilir) hem de arkaya yerleştirilen tarayıcılar gibi ekranınızı rahatsız eden bir görüntü oluşturmaz. Bunun da üstüne, kullanmak için parmağınızı uzunca cihazın arkasına götürmeniz gerekmez. Ekran parmak izi okuyucusu gibi her seferinde parmağınızı özenle doğru noktaya koymayı denemezsiniz, sadece belirlenmiş alana (genelde çıkıntılı olur) götürürsünüz ve anında çalışır. Aynı zamanda ekran parmak izi kadar pahalı da değildir ve arka parmak izi gibi kullanmak üzere cihazınızı havaya kaldırmanız gerekmez. İşte yan parmak izi okuyucusu bu nedenle en iyi seçenektir.

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