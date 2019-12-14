



Arnova8G2, BSG ve benzeri araçlarla bugüne kadar birçok popüler test yapıldı ancak konu fotoğraf uygulaması olduğunda Google kamera modu her zaman bir adım önde. Siz de Xiaomi Mi A3 telefonunuza Gcam indirebilirsiniz.

Xiaomi Mi A3'e Google Kamera Kurmak (GCam)

Her şeyden önce, buradan indirilen Mi A3 GCam mod APK dosyasını edinin. Dosyayı indirmek için Ayarlar'dan üçüncü taraf kaynaklardan uygulamaların yüklenmesine izin vermeniz gerekebilir.

GCam modunun sorunsuz çalışmasını istiyorsanız, hareketli fotoğraflar seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekecek. Çok iyi çalıştığı için doygunluk, kontrast veya diğer ayarlara erişmeniz gerekmez.

Şimdi Google Kamera modunu kullanarak Mi A3'ünüzden güzel fotoğraflar çekmeye başlamanız için her şey hazır.

Stok fotoğraf

Google Kamera (GCam) fotoğrafı

Mi A3'te Google Kamera ile Nasıl Muhteşem Fotoğraflar Çekebilirim?

Xiaomi'nin Android One destekli Mi A3 mobil cihazı, kullanıcıların kesinlikle memnun kalacağı mükemmel bir üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bununla birlikte, herkes Google Kamera'nın fotoğraf deneyimini artırdığını bilmiyor. GCam size daha ayrıntılı fotoğraflar, doğru detaylar, netlik ve geniş renkler sağlıyor.





Bu nedenle Mi A3'te iyi fotoğraflar çekmeye çalışıyorsanız, GCam modunu hemen mobil cihazınıza indirin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum