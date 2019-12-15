



Huawei'in mevcut amiral gemisi çipseti olan Kirin 990, şirketin Mate 30 serisine güç veriyor. 7nm süreciyle TSMC tarafından üretilen bu SoC'nin entegre 5G modemli sürümü 10,3 milyar transistöre sahip. Eylül ayında Berlin'deki IFA fuarında tanıtılan Kirin 990, 2020 yılının ilk çeyreğinde çıkacak olan Huawei P40 serisine güç verecek. Bir sonraki sonbaharda Huawei'in Mate 40 serisini yeni bir yonga seti ile çıkardığını göreceğiz. Çin'in Weibo mikroblog sitesinde yayımlanan bir yazıya göre, bu çipset Kirin 1020 olacak.

Huawei Mate 40 5nm Kirin 1020 Çipsetiyle Geliyor

Bileşenin 5nm işlemi kullanılarak üretileceği belirtiliyor. Kirin 1020 milimetrekare başına 171,3 milyon transistör içerebilir. Kirin 1020'nin Kirin 990'a kıyasla %50 performans artışı sağlaması bekleniyor Önümüzdeki Eylül ayında 2020 iPhone'lar piyasaya sürüldüğünde Apple muhtemelen 5nm yonga ile çalışan ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek. Bu telefonlar, Apple tarafından tasarlanan ve TSMC'nin ürettiği A14 Bionic ile donatılacak. Bunu Kirin 1020 destekli Mate 40 takip edecek. Yaklaşan amiral gemisi Snapdragon çipi olan 865 Mobile Platform ise 7nm EUV işlemi kullanılarak Samsung tarafından üretilecek.

İlk 5nm Snapdragon AP, Snapdragon 875 ancak 2021 yılında TSMC'nin montaj hattından çıkmış olacak. Hem Samsung hem de TSMC, 2022 gibi bir sürede 3nm telefon çipleri üretmeye başlayabilir. Kirin 990'ın piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra, Huawei'in tüketici grubu CEO'su Richard Yu, çipin şu anda ARM Holdings'in en güçlü CPU çekirdeğini içermediğini itiraf etmişti. Cortex-A77'yi dahil etmek yerine Kirin 990, Cortex-A76 performans çekirdeğini kullanıyor. Yu, çipin tüketicinin ihtiyacından daha fazla güç sağladığını ve Cortex-A77'nin ekstra güç karşılığında daha kısa pil ömrü getirdiği için buna değer görülmediğini söyledi.





Kirin 1020, Cortex-A77 işlemci çekirdeğini atlayarak Cortex-A78'i kullanacak. Baltimore kod adını taşıdığı söylenen Kirin 1020'nin, Kirin 990'a göre %50'lik bir performans artışı sunacağı bildirildi. Bu, Snapdragon 865'in Snapdragon 855'e kıyasla sağlaması beklenen %25'lik güç artışının iki katı.

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