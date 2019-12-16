GMS Lisansı ve GMS Sertifikası Nedir? Önemi ve Farkları





GMS lisansı hakkında ayrıntılı, doğru bilgiler edinmek başta kolay olmayabilir. Bunun nedeni Google'ın GMS lisansı onayında ortaklarıyla özel olarak çalışmayı seçmesidir. Bilmeniz gereken şey en popüler Google uygulamalarını Android cihazınızda çalıştırmanız için GMS lisansına ihtiyacınız olmasıdır.

Google Mobil Hizmetleri (GMS) Tam Olarak Nedir?

GMS terimi, Google Mobil Hizmetleri anlamına gelir ve Google tarafından geliştirilen ve sahip olunan Google markalı uygulamalar ve hizmetler grubu için kullanılır.

Tıpkı LG, Samsung veya OnePlus gibi, Android işletim sistemini kullanarak yeni bir cihaz geliştirmek isteyen markalar eğer Google'dan gelen uygulama paketlerini telefonlarında sunmak istiyorlarsa GMS sertifikasını almaları gerekir.

GMS Lisansı ve GMS Sertifikası Farkı

İkisi arasındaki fark anlamak kolaydır:

GMS Lisansı (yani MADA), markalara verilen, Google uygulamalarını kullanma iznidir.

GMS Sertifikası, belirli bir cihazın Google'ın performans gereksinimlerini karşıladığını ve Google Apps'i düzgün bir şekilde çalıştırdığını doğrular.

Basitçe söylemek gerekirse GMS sertifikası telefonlar içinken GMS lisansı markalar içindir.

Google'dan GMS lisansı almanın bazı kritik adımları bulunuyor:





Markanın Google uygulamalarına dayanan türev uygulamalar oluşturmasına izin verilmez;

Google'a yapılan başvuru süresi içinde herhangi bir reklam yerleşimine izin verilmez;

GMS lisansı belirli bölgelerde (Türkiye gibi) çalışacak şekilde alınır.

Android'in parçalanmasına izin verilmez ve hatta Parçalama Karşıtı Anlaşma imzalanır.



Android İşletim Sisteminde GMS'in Önemi Nedir?

Android iki farklı bölüme ayrılabilir:

Android işletim sisteminin ta kendisi olan Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) ve,

Google markalı uygulamalara erişim sağlayan Google Mobil Hizmetleri.

Birincisi işletim sistemi ve ikincisi onun üstünde çalışan bir eklenti olarak görülebilir. AOSP, OEM'lerin ve EMS'lerin ürettikleri cihazlarda yalnızca Android kullanılmasına verilen izindir ve ayrı bir lisans altında olduğundan GMS'den bağımsızdır.

Bir telefonda ücretsiz Android işletim sistemini çalıştırmak GMS lisansına ihtiyaç yoktur! Örneğin, Amazon, Fire Smartphone için Google ile hiçbir anlaşma yapmadan Android kullanmaya başladı.

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