



Google, artık Türkiye pazarında satılan telefonlarda Google Mobile Services lisanslarını sunmayacağını açıkladı. Bu yasaklama sadece yerel üreticileri değil, tüm Android üreticilerini kapsıyor. Bunun ABD-Çin ticaret savaşı ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtelim, problem daha çok telefonlardaki varsayılan arama motoru seçimi ile ilgili.

Google Tüm Yeni Telefonlarda Türkiye GMS Lisansını İptal Etti

Mevcut modeller — insanların halihazırda satın aldıkları ve hala mağazalarda bulunan telefonlar — GMS lisansı ile çalışmaya devam edecek. Ancak, Google'ın şimdi işletim sistemi güncellemelerini de askıya aldığı görülüyor ki bu sorun olabilir.

Her şey Rus Yandex'in bir şikayette bulunmasıyla başladı; Şirket Google'ın varsayılan arama motoru değiştirme seçeneğini kaldırarak yazılım dağıtım anlaşmalarını değiştirdi söylendi. Türkiye'nin Rekabet Kurumu ise Yandex'i haklı buldu ve Google'a 17.4 milyon dolar para cezası verdi.

ABD'li arama devi şimdi bazı değişiklikler yaptı, ancak Türk Rekabet Kurumu'nu tatmin etmediler (kullanıcılar hala varsayılan arama motorunu değiştiremiyordu). Rekabet Kurumu sorun çözülene dek Google'ın günlük gelirinin %0,05'ine ek ilave bir ceza uyguladı ve Google'a kararını vermesi için 60 günlük bir süre tanıdı.





Google bunun üzerine "sinirlenerek" Türkiye pazarındaki tüm yeni telefon modellerinin GMS lisanslarını askıya aldı. Google, Türkiye Ticaret Bakanı'na ve Rekabet Kurumu'na kararı değiştirmesi için baskı uyguluyor.

Türk kurul, Google'ın arama ve reklamcılıktaki baskın konumunu kötüye kullandığını ve yerel rekabeti zedelediğini söyleyerek başka bir ön soruşturmanın sonuçlarını da açıkladı.

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