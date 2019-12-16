Samsung Galaxy S10'da Dil Değiştirmek





Her Samsung Galaxy S10 yaklaşık 12 dili desteklemektedir. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Korece, Türkçe ve Çince dahil olmak üzere daha fazlası. Yeni bir dil seçtiğinizde cihazınızdaki ekranlar, menüler ve iletişim kutuları seçilen dili görüntüler. Birkaç üçüncü parti uygulama da bu değişikliği yansıtır. Samsung Galaxy S10 kullanıcıları Galaxy S10'larına çeşitli diller ekleyebiliyor ve aralarında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Samsung Galaxy S10'da Dili Değiştirmek

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"General management" ı seçin.

"Dil ve giriş" düğmesini seçin.

"Dil" i seçin.

S10'da dili ilk defa değiştiriyorsanız, yalnızca Türkçe / "İngilizce" seçeneğini ve yanında artı işareti ile"Dil ekle" yi görürsünüz. "Dil ekle" ye dokunun.

S10 cihazınıza eklemek istediğiniz dili seçin.

Mevcut tüm diller görülebilir. İngilizce (ABD) ve İngilizce (İngiltere), Çince ve benzeri diller listelenir.

Tercih ettiğiniz dile basın.

Ekranda aşağı açılan pencerede, "Varsayılan olarak ayarla" yı seçtiğinizden emin olun. S10 cihazınız şimdi yeni dile ayarlandı ve tüm metinler bu değişikliği yansıtacak.





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