



Samsung Galaxy telefonda WiFi bağlantısının kopması sorunuyla ilgili olarak yapmanız gerekenlere yer verdik. Aşağıda WiFi bağlantısının kopmasına yardımcı olabilecek bazı olası çözümler bulacaksınız.

Samsung Galaxy Telefonda WiFi'ın Kopması Sorunu

İlk olarak, zayıf bir WiFi sinyalinin bu sorunun nedeni olabileceğini unutmayın, ancak modeme yakın olmanıza rağmen WiFi bağlantısı kopuyorsa farklı bir çözüm aramanız gerekebilir. Biz bu sorunun çözümünün Samsung Galaxy'deki Akıllı Ağ Değiştirme özelliğinde olduğunu bulduk. Özelliği devre dışı bırakmak zorunda kaldık ve bunu yaptıktan sonra sorunlar giderildi. Şimdi Samsung cihazımızda hızlı ve istikrarlı bir WiFi bağlantımız var.

Akıllı Ağ Değiştirmeyi Kapatın

Akıllı ağ değiştirme, WiFi ağları arasında akıllıca geçiş yapan bir işlevdir. Neden olduğunu bilmiyoruz, ancak bu özelliği devre dışı bıraktıktan sonra sorunlarımız çözüldü. Bunu yapmak için, sadece aşağıdaki adımları izleyin.





Giriş ekranına gidin ve ardından "Ayarlar" üzerine dokunun.

Şimdi "WiFi" a gidin ve "Diğer" seçeneğini seçin.

"Akıllı ağ değiştirmeyi" / "Smart Network Switch" devre dışı bırakın ("Kapalı" düğmesine dokunun).

Ayar devre dışı bırakıldığına göre Samsung Galaxy telefondaki WiFi kopması sorunu çözülmüş olmalı. Düzelmediğinde sıfırlama yapmanız gerekebilir.

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