Yeni Android Cihazlarda Google'ın GMS Sertifikası Nasıl Alınır?





GMS sertifikasyon süreci Android uyumlu telefonun, içinde bulunan Google Apps ile dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için Google tarafından tasarlanmış bir dizi testten oluşur. Bu cihazlar Android TV, giyilebilir ürünler veya otomotiv ürünleri olabilir.

Uyumluluk Test Paketi (CTS)

Uyumluluk Test Paketi (CTS), Google tarafından ücretsiz olarak sunulan, ticari düzeyde bir test paketidir. CTS cihazın yazılım ve donanım bileşenlerini doğrulayan çok sayıda testten oluşur (90.000+). Test yazılımı bu linkten indirilebilir.

CTS testleri bir masaüstü makinede (Host) çalışır ve testleri doğrudan bağlı olan hedef cihazda gerçekleştirir. Amaç, geliştirme süreci boyunca cihazdaki uyumsuzlukları ortaya çıkarmak ve Android yazılım uyumluluğunu daha iyi sağlamaktır.

CTS Doğrulayıcı

Android Uyumluluk Test Paketi Doğrulayıcı (CTS Verifier), Uyumluluk Test Paketi'ne (CTS) bir eklentidir. Amacı, otomatikleştirilebilecek API'ları ve işlevleri kontrol etmek, API'lara testler yapmak ve bir cihazda manuel kullanıcı girişi olmadan test edilemeyecek işlevleri, örneğin; kamera, ses (mikrofon ve hoparlör), dokunmatik ekran, sensörler, kamera vb. test etmektir.

CTS Verifier, cihazın çok sayıda Android uygulamasıyla uyumlu olduğunu onaylar.

Google GMS Test Paketi (GTS)

GTS, Google Mobil Hizmetler Test Paketi'nin kısaltmasıdır. CTS'den farklı olarak, GTS test paketi ancak OEM (telefon üreticisi) GMS lisanslama işlemi yoluyla Google ile ortaklık kurduktan sonra Google'dan edinilebilir.

GTS, Google paketindeki uygulamanın test edilen cihazla uyumlu olmasını sağlar. GTS testleri sırasında, paket Google kaynaklarından gelen multimedya dosyalarını oynatır ve çözünürlükleri ve bit oranlarını inceler.

Daha fazla bilgi için, Android Partner Front End (APFE) sayfasını ziyaret edin. GTS, telefonun ya da başka bir Android cihazın GMS lisansı alması için gerekli olan ek testlerdir.





Üretici, CTS raporlarını Google'a yüklemek ve doğrulama işlemini tamamlamak için APFE hesabına ihtiyaç duyar.

Satıcı Test Takımı

Satıcı Test Takımı (VTS) ya da Vendor Test Suit, Android işletim sisteminin çekirdek testini otomatikleştirir. Android testi için yeni bir işlevsellik kümesi sağlar ve test odaklı bir geliştirme sürecinin desteklenmesine yardımcı olur.

VTS cihazların nasıl test edileceğine ve kabuk komutlarına, test şablonlarına, çoklu cihaz testlerine, HAL (Donanım Soyutlama Katmanı) test edilebilirlik kontrolüne ve Hizmetler ile ilgili HAL testine ilişkin detaylara sahiptir.

VTS Dashboard, kurulum, veritabanı ve kullanıcı arayüzünde test sonuçlarını görüntüleyen web tabanlı bir arayüzdür.

VTS paketi de herkes tarafından indirilemez.

Yukarıdaki tüm testler GMS sertifikası için zorunludur ve ürünün yüksek düzeyde müşteri ve iş gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Ne var ki GMS lisansının verilmesi hala Google'ın takdirine kalır.

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