Huawei P40 Geliyor! Yeni Özellikler, Android 10 ve Dahası





Huawei, Mart ayında en yeni P serisi amiral gemilerini duyurma geçmişine sahip ve önümüzdeki yıl da bu gelenek değişmeyecek gibi görünüyor.

Huawei P40 ve P40 Pro Mart ayında piyasaya sürülecek

Fransız basın sitesi Frandroid ile bir röportajda konuşan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Mart ayının sonunda yapılması planlanan bir etkinlikte Huawei P40 serisini resmen duyurma planlarının olduğunu doğruladı.

Daha önce tarihin 25 Mart Salı gününü işaret ettiği iddia edilmesine rağmen kesin tarih henüz kesinleşmedi. Bununla birlikte bu planların değişmesi için hala bolca zaman var.

P40 ve P40 Pro'da Daha Büyük ve Daha İyi Kameralar Olacak

Yönetici Huawei P40'ın daha önce hiç görülmemiş gizemli yeni bir tasarımı kullanacağını açıkladı. Bu açıklama şirketin en çok satan amiral gemisi serisi için önemli bir yeniden planlamaya gittiğini gösteriyor.

Bu değişiklikler daha uzun pil ömrü, daha iyi performans ve daha iyi fotoğraf kalitesi olarak yansıyabilir. Muhtemelen, söz konusu ilerlemelerin tümü asıl Huawei P40 Pro'da görülecek.





Android 10 Çalıştıracak

Hem Huawei P40 hem de P40 Pro'nun, şirketin daha önce Mate 30 Pro'da kullanılan Kirin 990 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. P40 ve P40 Pro'nun dahili depolama yapılandırmaları henüz açıklanmadı, ancak şirketin CEO'sunun asıl yazılım hakkında söyleyecek bir şeyleri vardı.

ABD yasağının devam etmesine ve Harmony OS ile ilgili bazı söylentilere rağmen, Richard Yu Android 10 ve EMUI 10'un Huawei P40 ve P40 Pro'da önceden kurulu olacağını belirtti.

Google'ın hizmetlerine ve uygulamalarına erişimin başlatılmasının mümkün olup olmadığı ise Başkan Trump'a bağlı olacak, ancak CEO Huawei'in kendi Mobil Servislerinin kurulu olacağını belirtti. Bu da uygulamalar ve hizmetler sorununu kısmen gidermeye yardımcı oluyor.

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