Samsung Galaxy Note 8'in Siyah Ekranda Kalması





Samsung Galaxy Note 8'inizde siyah ekran sorunu genellikle sistem çökmesi veya arızalı ürün yazılımının bir sonucudur. Böyle bir sorunu çözmenin en iyi yolu pili çekip tekrar takmak olacaktır. Ancak telefon artık çıkarılabilir batarya ile gelmediğinden, bunu farklı bir şekilde yapmak zorunda kalacağız. İşte adımlar.

Notu 8'i Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Note 8'in kapalı olduğundan emin olun.

Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Sesi azaltma düğmesini basılı tutarken, güç düğmesini de basılı tutun. (Yaklaşık 10 saniye basılı tutun)

Samsung Galaxy Note 8'de siyah ekranı düzeltmenin en kolay yolu budur. Yukarıdaki adımları denediyseniz ve cihaz hala açılmadıysa sonraki adıma geçin.

Samsung Galaxy Note 8'i Güvenli Modda Açın

Samsung logosunu görene kadar Güç Düğmesini basılı tutun.

Samsung logosu belirince Güç Düğmesini Bırakın ve hemen Sesi Azaltma Düğmesine basılı tutun.

Ekranın sol alt köşesinde Güvenli Mod'u gördüğünüzde Ses Azaltma Düğmesini bırakın.

Güvenli mod açılırsa o halde Samsung Note 8'deki siyah ekran sorununun nedeni yazılımsal demektir ve parça değişimi gerekmez.

Şimdi Note 8'i Sıfırlayarak Baştan Yükleyin

Sesi açma düğmesini ve Bixby düğmesini aynı anda basılı tutun.

Şimdi güç düğmesine basılı tutun.

Android logosunu gördüğünüzde, tüm düğmeleri bırakın. Yaklaşık bir dakika sonra kurtarma menüsü görünecektir.

Sesi açma düğmesini veya sesi azaltma düğmesini kullanarak önbellek bölümünü silin ve güç düğmesini kullanarak seçin.

Güç düğmesini tekrar kullanarak Evet'i seçin.

Önbellek bölümünü sildikten sonra, Sistemi Yeniden Başlat seçeneğini göreceksiniz (Reboot). Güç düğmesini kullanarak seçin.

Yeniden başlatıldıktan sonra Note 8 şimdi siyah ekran sorunundan kurtulmalı ve normal bir şekilde açılmalıdır. Ancak, yeniden başlatmadan sonra sorun hala devam ediyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir.





Bunu yapmak için, yukarıdaki aynı adımları izleyin, ancak bu kez Fabrika Ayarlarına Sıfırla'yı seçin (Wipe Cache > Factory Reset). Bunun Note 8'deki tüm verilerinizi ve ayarlarınızı sileceğini de bilmelisiniz.

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