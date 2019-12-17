



Operatörünüz telefon aramalarınızın kalitesinde çok büyük bir rol oynar. Telefon operatörünün kapsama alanında geçici bir sorun varsa, arama kaliteniz etkilenebilir. Samsung Galaxy S9 ve S9+'da aramaların duyulmamasının çözümlerini ele alıyoruz.

Samsung Galaxy S9/S9+'da Aramaların Duyulmaması

S9 cihazınızda sinyal olmadığını da tespit ederseniz, daha iyi bir kapsama alanı olup olmadığını onaylamak için önce telefonu kapatıp tekrar açmanız önerilir.

Samsung Galaxy S9 cihazınızı kapatın. SIM kartı birkaç saniye çıkarın ve tekrar takın. Servisin geri gelip gelmediğini kontrol etmek için cihazı bir kez daha açın.

Mikrofonunuzun düzgün çalışmasını engelleyen kalıntı, kir veya toz da olabilir. Mikrofon etkin değilse, aramalarınızı duyamazsınız. Telefonu temizlemeyi deneyin.

Cihazınızı yakın zamanda bir Bluetooth cihazına bağladıysanız, ses sorununun nedeni bu da olabilir. Bluetooth cihazınızı kapatın ve arama kalitesinin iyileşip iyileşmediğini görmek için S9 ile bir kez daha arama yapmayı deneyin.

Sorunu düzeltmek için yapabileceğiniz başka bir şey ise Samsung S9 telefonunuzun önbelleğini silmektir.





Cihazınızın önbelleğini şöyle temizleyebilirsiniz:

Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus cihazınızı kapatın.

Güç düğmesini, Home düğmesini ve Ses Açma düğmesini aynı anda basılı tuttun.

Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus titreyene kadar basılı tutun, Android Kurtarma Modu'nun başarıyla açıldığını görmelisiniz

"Önbellek bölümünü sil" seçeneği vurgulanıncaya kadar ses seviyesi artırma ve azaltma düğmelerinden yararlanarak gördüğünüz seçenekler arasında kaydırın (Wipe cache data).

Ve seçmek içinse güç düğmesine basın.

İşlem tamamlanana kadar bir süre bekleyin.

"Sistemi Yeniden Başlat" seçeneğini seçerek Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus cihazınızın yeniden başlatıldığından emin olun (Reboot)

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum