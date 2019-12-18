



ABD'liler nasıl ayda 5 dolara Samsung Galaxy S10e sahibi olabiliyor? Ülkenin büyük operatörlerinden Sprint vatandaşlara Samsung Galaxy S10e'ye ayda sadece 5 dolar ödeyerek sahip olmalarına izin veriyor. İnsanlar Galaxy S10e'ye toplamda sadece 120 ABD Doları karşılığında 24 ay boyunca taksit yapmış oluyor; ve 18. ayda isterse cihaza sahip olmaya devam edebiliyor ya da yepyeni bir cihaz ile değiştirmeyi seçebiliyor.

ABD'liler Nasıl Ayda 5 Dolara Galaxy S10e Alıyor?

Peki bu anlaşma nasıl bu kadar iyi olabiliyor? ABD'liler Galaxy S10e'yi genellikle ayda 31.25 dolara satın alabiliyorlar ve şu anda sunulan teklifin ayda sadece 5 dolar olması ise ne kadar cezbedici olduğunu gösteriyor. İşin püf noktası kullanıcıların Galaxy S10e'yi isterse hızlıca yeni bir cihazla değiştirebilme esnekliğinde yatmakta. Eğer satın almayı seçerlerse son taksitte S10e'ye normalden daha fazla ödemiş oluyorlar. Ancak yeni bir cihaz ile değiştirirlerse, örneğin Galaxy S11 ya da iPhone 12 gibi, o halde her telefon bedavaya gelmiş oluyor.

Bu anlaşmada aynı zamanda Galaxy Forever promosyonu da sunuluyor. Buna göre 12 taksit ödemesinin ardından insanlar isterse Samsung Galaxy telefonlarını başka bir Samsung telefonla değiştiriyor. Kısacası telefonları sık sık değiştirmek isteyenler ABD'de 18 ay gibi bir dönem süresince çok ucuza cihaz sahibi olabiliyor.





Anlaşmada hem 128 GB hem de 256 GB S10e modellerine aynı 5 dolar taksitle sahip olunuyor. Anlaşmanın önden herhangi bir ödeme gerektirmediğini de belirtelim, bu nedenle Samsung Galaxy S10e cihazını kullanmaya başlamak için ayda 5 dolar ödemeniz yeterli oluyor.

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