Galaxy A10'da Ekran Titremesi Sorunu





Samsung Galaxy A10'da ekran titremesi sorununu ele alacağız. A10 screen flickering problemine sahip. Bunun nedeni düşük kalite ekranından kaynaklanıyor. Peki nasıl çözümler denenebilir?

İlk çözüm: Önce A10'u yeniden başlamaya zorlayın

Sesi azaltma düğmesini basılı tutun ve bırakmayın.

Basılı tutarken, açma / kapatma tuşunu da basılı tutun.

Ekranda Galaxy A10 logosu görünene kadar her iki tuşu da basılı tutun.

Telefonunuz yeniden başlatılacak ve tüm uygulamaları ve hizmetleri yeniden yüklenirken hafızası yenilenecektir. Titreşen ekran sorununun devam edip etmediğini görmek için cihazı kullanmaya devam edin. Hala devam ederse, bir sonraki prosedüre geçin.

İkinci çözüm: A10'u güvenli modda yeniden başlatın

Güç seçenekleri ekranda görünene kadar açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

Güvenli mod düğmesi görünene kadar Kapat seçeneğine dokunun ve basılı tutun.

Telefonunuzu yeniden başlatmak için Güvenli mod'a dokunun.

Cihaz yeniden başlatılıncaya kadar bekleyin ve ekranın sol alt köşesinde "Güvenli mod" metnini görün.

Şimdi, ekran titremesi probleminin devam edip etmediğini görmek için telefonunuzu kullanmaya devam edin. Telefon bu moddayken sorun oluşmazsa, titremeye neden olan uygulamalar olduğu anlamına gelir. Bu adımları denemeniz gerekir:





Standart moda geçmek için telefonunuzu normal şekilde yeniden başlatın.

Şüphelendiğiniz bir uygulama varsa kaldırmak için bildirim panelinde sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Ardından Uygulamalar öğesine dokunun.

Şüpheli uygulamayı bulun ve dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Verileri temizle'ye dokunun ve onaylamak için Tamam'a dokunun.

Geri tuşuna bir kez dokunun ve ardından Kaldır'a dokunun.

Uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Üçüncü çözüm: Titreyen ekranı düzeltmek için ayarları sıfırlayın

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Ekranın sağ üst köşesindeki Ayarlar simgesine dokunun.

Genel yönetim öğesine dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Ayarları sıfırla'ya dokunun.

Ayarları sıfırla düğmesine dokunun ve PIN kodunuzu, şifrenizi veya deseninizi girin.

İşleminizi onaylamak için Sıfırla'ya dokunun.

Dördüncü çözüm: Dosyalarınızı yedekleyin ve A10'u sıfırlayın

Cihazı kapatın.

Sesi Açma ve Güç tuşlarına basın ve basılı tutun.

Galaxy A10 logosu göründüğünde, tuşları bırakın.

Galaxy A10'unuz Kurtarma Modunda açılmaya devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

'Evet' vurgulanıncaya kadar Ses kısma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Ana sıfırlama tamamlandığında, Sistemi şimdi yeniden başlat vurgulanır.

Güç tuşuna basarak seçin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum