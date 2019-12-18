



Yaz aylarında, Xiaomi yaklaşık bir düzine akıllı telefonun Android Q ve MIUI 11'e geçiş yapan ilk cihazlar arasında olacağını açıkladı. Şimdi piyasaya sürülen işletim sistemi güncellemesi ve yeni kullanıcı arayüzü için söz verilen serilerden biri de Redmi Note 7 idi. MIUI forumlarından kaynaklara göre, Xiaomi şimdiden Android 10'u çıkarmaya hazırlanıyor.

Redmi Note 7 Android 10 Alıyor!

Android 10 tabanlı MIUI 11, Çin'de kapalı betaya girdi. Büyük hatalar giderilene dek şirketin halka açık beta sürümünü çıkarması genellikle üç hafta kadar sürer. O andan itibaren Xiaomi'nin kararlı Android 10 sürümünü sunması ve ardından bunu tüm dünyadaki kullanıcılara ulaştırması için sekiz haftaya daha ihtiyacı olacak.

Bu program ümit verici görünüyor, özellikle Xiaomi, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 güncellemesinin 2020'nin ilk çeyreğinde geleceğini söylediğinden sevindirici bir haber. Gerçek üç aylık süre on üç gün içinde başlayacaktı ancak şimdi Redmi Note 7 sahipleri Android 10'a daha erken sahip olacaklar.





İlginçtir ki bir yaşındaki Note 7 Android Pie'lı MIUI 9'un üstüne şimdi de Android 10'a Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro'dan daha erken sahip olacak. Cihaz MIUI 11'i çalıştırmaya başlayacak. Bunun yanında henüz büyük bir yazılım güncellemesinin kesin çıkış tarihi hakkında Xiaomi'den net bir haber gelmedi.

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