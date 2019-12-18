Samsung Galaxy A10'un Logoda Takılı Kalıp Açılmaması





Samsung Galaxy A10'un logoda takılı kalması ve asla açılmaması can sıkıcı bir problem olabilir. Sorunu çözmek için aşağıdakileri deneyin.

İlk çözüm: Galaxy A10'u yeniden başlamaya zorlayın

Sesi azaltma düğmesini basılı tutun ve bırakmayın.

Basılı tutarken, açma / kapatma tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu da 15 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

Telefon başarılı şekilde ana ekrana açılıyorsa, sorun şu an için giderildi demektir. Ancak, bir daha olmayacağının garantisi yok. Açılmama sorunu yaşadığınızda her zaman bunu yapabilirsiniz. Diğer taraftan, telefon bu işlemi yaptıktan sonra hala logoda takılı kalıyorsa bir sonraki çözüme geçin.

İkinci çözüm: Telefonu Güvenli modda çalıştırmayı deneyin

Cihazı kapatın.

Ekranda görünen model adı ekranını geçmek için Güç tuşunu basılı tutun.

SAMSUNG ekranda göründüğünde, Güç tuşunu bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

A10 yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Ekranın sol alt köşesinde Güvenli mod göründüğünde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

Üçüncü çözüm: A10'u Kurtarma Modunda başlatmayı deneyin

Sesi Açma ve Güç tuşlarına basın ve basılı tutun.

Galaxy A10 logosu göründüğünde, tuşları bırakın.

Galaxy A10 Kurtarma Modunda açılmaya devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

Telefonunuz mavi ve sarı metinleri dolu bir ekranı açarsa kurtarma modu burasıdır. Telefonunuzun yapmasını istediğiniz seçeneği vurgulamak için ses kısma düğmesini kullanabilirsiniz. Önbellek bölümünü silmeyi denemek istiyorsanız, şu adımları izleyin:





Kurtarma modundayken, "önbellek bölümünü sil" vurgulanana kadar ses kısma düğmesine basın ve sonra seçmek için açma / kapatma tuşuna basın (cache).

Önbellek bölümünü sildikten sonra Sistemi şimdi yeniden başlat seçeneği vurgulanır, telefonunuzu yeniden başlatmak için açma / kapatma tuşuna basın (reboot).

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