Samsung Galaxy A50 Siyah Ekranda Kalıyor





Samsung Galaxy A50'nin siyah ekranda takılı kalması ciddi bir problem gibi görünebilir. Ancak sorun genellikle yazılımsaldır. İşte çözümler.

A50'yi zorla yeniden başlatın

Sesi Azaltma düğmesini basılı tutun ve henüz bırakmayın.

Ses düğmesini basılı tutarken, Güç tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu 15 saniye boyunca veya Galaxy A50 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Bu haldeyken A50'nin ekranında hala sadece logo görünüyorsa bir sonraki çözüme geçmeden önce bu işlemi birkaç kez daha yapın.

A50'yi Bir Süre Şarjda Bırakın

A50 başta şarj olmuyor gibi görünebilir.

Orijinal kabloyu kullanarak telefonu şarj cihazına bağlayın.

Şarj simgesini gösterip göstermemesine bakılmaksızın, A50'yi en az 10 dakika boyunca şarj cihazına bağlı bırakın.

Telefon hala şarj cihazına bağlıyken, Ses Kısma düğmesini basılı tutun ve henüz bırakmayın.

Ses düğmesini basılı tutarken, Güç tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu 15 saniye boyunca veya Galaxy A50 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Tam Sıfırlama Yapın

A50'nin siyah ekrandan çıkmasını sağladıysanız ve sorun zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyorsa, tam bir sıfırlama yapmanız gerekebilir. Sıfırlamadan önce, önemli dosyalarınızın bir yedeğini aldığınızdan emin olun ve Google hesabınızı kaldırın. Her şey hazır olduğunda ana sıfırlamayı yapmak için şu adımları izleyin:





Cihazı kapatın.

Sesi Açma ve Güç tuşlarına basın ve basılı tutun.

Galaxy A50 logosu göründüğünde, üç düğmeyi de bırakın.

Galaxy A50'niz Kurtarma Modunda açılmaya devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

'Evet' vurgulanıncaya kadar Ses kısma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın (master reset).

Ana sıfırlama tamamlandığında, Sistemi şimdi yeniden başlat vurgulanır (reboot).

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

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