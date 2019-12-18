Samsung Galaxy Note 10'da Tüm Reset İşlemleri





Samsung Galaxy Note 10'da yapabileceğiniz tüm reset'leme işlemlerine yer veriyoruz. Aşağıda sorun gidermek için izlenebilecek en iyi sıfırlama seçenekleri yer alıyor.

Galaxy Note 10'u Yeniden Başlamaya Zorlamak

Sesi Azaltma düğmesini basılı tutun ve henüz bırakmayın.

Ses düğmesini basılı tutarken, Güç tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu 15 saniye boyunca veya Galaxy Note 10 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Galaxy Note 10'un Tüm Ayarlarını Sıfırlama

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Genel yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Ayarları sıfırla öğesine dokunun.

Ayarları sıfırla düğmesini seçin.

İstenirse, PIN'inizi, parolanızı veya deseninizi girin.

Son olarak, Sıfırla'ya dokunun.

Note 10'da Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Genel yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Ağ ayarlarını sıfırla öğesine dokunun.

Ayarları sıfırla öğesini seçin.

İstenirse, PIN'inizi, Parolanızı veya Deseninizi girin.

Son olarak, Sıfırla'ya dokunun.

Fabrika Ayarlarına Nasıl Dönülür?

Yedeklemeden sonra, kilitlenmemesi için Google ve Samsung hesaplarınızı kaldırın. Hazır olduğunuzda, telefonunuzu sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:





Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın ve ardından Ayarlar simgesine dokunun.

Genel yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Fabrika verilerine sıfırla'ya dokunun.

Ekranın altına doğru aşağı kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

İstenirse, PIN'inizi, Parolanızı veya Deseninizi girin.

Son olarak, Tümünü sil öğesine dokunun.

Galaxy Note 10'da Master Reset Yapmak

Cihazı kapatın.

Ses Açma ve Güç tuşlarına basılı tutun.

Galaxy Note 10 logosu göründüğünde, üç düğmeyi de bırakın.

Galaxy Note 10'unuz Kurtarma Modunda açılmaya devam edecektir. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın (Wipe data)

Seçmek için Güç düğmesine basın.

'Evet' vurgulanıncaya kadar Ses kısma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın (Master reset)

Ana sıfırlama tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır (Reboot).

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

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