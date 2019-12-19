



Ekim ayının sonlarına doğru Samsung bize yaklaşmakta olan kapaklı katlanabilir telefonu hakkında bazı ipuçları vermişti. O zamandan beri cihaz hakkında sayısız render ve söylenti gördük, fakat şimdi yeni nesil Galaxy Fold'a ilk canlı bakışımızı atıyoruz.

Daha Uygun Fiyatlı Katlanabilir Samsung Görüntülendi

Tasarım itibariyle yeni katlanabilir Samsung telefonda selfie kamera için ortaya yerleştirilmiş bir delik olduğunu görüyoruz. Katlanabilir Infinity-O ekran yanlarda ve alt kısımlarda oldukça fazla çerçeveye sahip ve 2017'ye ait hissi veriyor. Ne var ki Motorola Razr'ın aksine büyük bir çene kısmı var. Telefon tanıdık One UI arayüzünü kullanıyor ancak Samsung'un katlanabilir form faktöründen yararlanmak için bazı özel ayarlar eklendiğini düşünüyoruz.

Katlandığında telefonun ön tarafında saat, tarih ve bildirimler için küçük bir ekran yer alıyor. Bunlar LED flaşın ve çift kamera kurulumunun yanında yer alıyor. Üstteki alanın ayrıca başka göstergelere sahip olup olmayacağı belli değil.

Arka kısım camdan yapılmış görünüyor ve menteşe Galaxy Fold'daki ile aynı gibi görünüyor. Ayrıca alt sağda bir hoparlör mevcut ve şarj girişi C tipi bağlantı noktasını destekliyor. Sağ üst tarafta ses ve güç düğmelerini görüyoruz.





Haberlere göre katlanabilir Galaxy Fold 1.000 dolar aralığında bir fiyat etiketi ile gelecek ve 18 Şubat'ta Galaxy S11 serisi ile birlikte duyurulmalı.

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