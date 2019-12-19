Discord Uygulamasında Hesap Adı ve Sunucu Takma Adını Değiştirme





Discord kullanıcı adınızı veya bir sunucudaki takma adınızı Android veya iOS cihazınızdan kolayca değiştirebilirsiniz. iOS için olduğu kadar Android için de adımlar benzerdir, bu yüzden adımları Android cihazdan anlatacağız. Yani bu adımları iPhone'da Discord takma adınızı değiştirmek için de uygulayabilirsiniz.

Discord Kullanıcı Adını Değiştirme

Telefonunuzdaki Discord uygulamasını başlatın. Şimdi ekranın sol üst köşesindeki Hamburger simgesine dokunun. Menüde, kullanıcı adınızı ekranın altında diğer üç simge ile göreceksiniz. Ayarlar simgesine dokunun. Ayarlara ulaştıktan sonra "Hesabım" üzerine dokunun. (iOS'te sadece "Hesap" yazar) Şimdi kullanıcı adınızı düzenlemek için "Hesabı Düzenle" ye dokunun. Son olarak, kendinize yeni bir kullanıcı adı verin ve ekranın sağ alt köşesinde görünecek olan "Kaydet" simgesini basın. (iOS'te, ekranın sağ üst köşesinde "Kaydet" seçeneğini göreceksiniz.)

Sunucu Takma Adını Değiştirme

Discord mobil uygulamasında olduğunuzu varsayarak Hamburger simgesine basın. Şimdi ekranın en solunda tüm sunucuların bir listesini göreceksiniz. Takma adınızın değiştirilmesini istediğiniz sunucuya basmanız yeterli. Bundan sonra, sunucu adının sağındaki üç nokta simgesine dokunun. Şimdi mevcut tüm seçeneklerden, "Takma Adı Değiştir" e dokunun. O sunucuya özel görünecek yeni bir takma ad yazın ve "Kaydet" düğmesine dokunun.

Diğer Üyelerin Sunucu Takma Adlarını Değiştirme

Discord'daki diğer üyelerin takma adlarını değiştirmek istediğiniz durumlarda:





Sunucunun sahibiyseniz: Üyelerin adlarını değiştirmek istediğiniz bir sunucunuz varsa, bunu yapmak için herhangi bir izne ihtiyacınız yoktur. Başka bir üyeyseniz: "Kullanıcı Adlarını Yönet" rolü size sunucu sahibi tarafından atanmışsa, "Üye" sunucu ayarlarına erişebilirsiniz. O sunucudaki diğer üyelerin takma adlarını kolayca değiştirebileceğiniz anlamına gelir.

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