



iOS 13.2.3'ten iOS 13.2.2'ye downgrade yapmak için izlenmesi gereken adımlardan bahsedelim. Aşağıdaki yöntemlerle bir iPhone'u iOS 13.2.3'ten iOS 13.2.2'ye indirebilirsiniz.

iOS 13.2.3'ten iOS 13.2.2'ye Downgrade Yapmak

Ayarlar uygulaması üzerinden iPhone'umu bul (Ayarlar> iCloud> iPhone'umu bul) özelliğini kapatın.

Cihazınız için iOS 13.2.2 ürün yazılımı dosyasını indirin.

iOS firmware – iPhone

iOS firmware – iPad

Not: Ürün yazılımı dosyasını Safari kullanarak indiriyorsanız, otomatik açma özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olun veya Chrome veya Firefox kullanın. Alternatif olarak, .zip dosyasını .ipsw dosyası olarak yeniden adlandırmak da işe yarar.

iOS 13 çalıştıran iOS aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.

iTunes'u başlatın ve sol üst köşeden iOS cihazını seçin.

Ardından sol taraftaki çubuktaki Özet'e tıklayın.

Klavyenizden Windows'ta Shift veya Mac'te Alt / Option tuşunu basılı tutun ve geri yüklemek yerine Güncelleştirmeyi Denetle seçeneğini tıklayın.

Açılan pencereden, daha önce indirmiş olduğunuz iOS 13.2.2 ipsw üretici yazılımı dosyasını seçin.

iTunes, iOS cihazınızı iOS 13.2.2'ye güncelleyeceğini ve güncellemeyi Apple ile doğrulayacağını bildirecektir.

Güncelle'ye tıklayın.

iTunes şimdi iOS cihazınızı iOS 13.2.2'ye indirgeyecek.

Bu yazımızda iPhone ve iPad cihazları iOS 13.2.3'ten iOS 13.2.2'ye çevirme işlemine yer verdik. Bu şekilde 13.2.3'te yaşadığınız bir sorundan kurtulabilirsiniz.





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