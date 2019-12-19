iPhone 11 ve 11 Pro'da Tüm Kamera Ayarları





Aşağıda iPhone 11 ve iPhone 11 Pro için en önemli kamera ayarlarına nasıl ulaşıldığını bulacaksınız.

Otomatik Düşük Işık FPS'i ve 4K Video Kaydı

Yeni iPhone'ların varsayılan video kayıt çözünürlüğü hala 1080p'dir. iPhone 11 veya iPhone 11 Pro'nuzdaki video kayıt çözünürlüğünü değiştirmek için, Ayarlar -> Kamera -> Video Kaydet'e gidin. Burada, 30fps'te 4K veya 60fps'te 4K seçeneğini seçin. Tavsiyemiz 30 fps'te 4K video kaydetmeye devam etmektir, çünkü bu şekilde Otomatik Düşük Işık FPS seçeneğinden de yararlanabilirsiniz.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, iPhone'unuz düşük ışık koşullarında video kalitesini artırmak için kare hızını otomatik olarak 30fps'den 24fps'ye düşürür.

Çerçevenin Dışındaki Fotoğrafları Yakalamak

iPhone 11 veya iPhone 11 Pro'nuzun birincil kamerasından fotoğraf çekerken, gerekli gördüğü zaman aynı anda ultra geniş açılı kameradan da fotoğraf yakalar.

Dahili fotoğraf düzenleyicinin kırpma, düzeltme ve perspektif araçlarını kullandığınızda, daha sonra istediğiniz zaman çerçeveyi yeniden ayarlamanıza olanak tanıyan ultra geniş açılı fotoğraflar elde edersiniz. Bazı senaryolarda, iPhone'unuz ultra geniş açılı kameradan çekilen görüntüyü kullanarak fotoğrafı otomatik olarak iyileştirebilir. Bu fotoğrafların sağ üst köşesinde mavi renkli bir rozet olacaktır.

Bu özellik QuickTake videoları için de kullanılabilir. Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğraflar'ı Ayarlar -> Kamera altında bulabilirsiniz.

En Boy Oranını Değiştirmek

Sanatsal bakış açısı olan insanlar en boy oranını değiştirmeyi sever. Kamera uygulamasına gittikçe daha fazla özellik eklendiğinden en boy oranını değiştirme seçeneği iPhone 11'de biraz karmaşıklaştı.

iPhone'unuzdaki Kamera uygulamasını açın ve üstteki eylem çubuğunda bulunan oka dokunun. Deklanşör düğmesinin hemen altındaki işlem çubuğunda bazı düğmeler ortaya çıkar. 4:3 simgesi en boy oranını değiştirir.





Deep Fusion

iOS 13.2 güncellemesi iPhone 11 ve iPhone 11 Pro kullanıcıları için DeepFusion'ı getirdi. Deep Fusion, fotoğraflarda çekilen ayrıntıların miktarını önemli ölçüde geliştirir.

Deep Fusion, Gece modunun çalışmadığı ve Smart HDR'nin işe yaramayacağı iç mekan fotoğrafları çekerken temel olarak faydalıdır. Deep Fusion'ı açma / kapama düğmesi yoktur.

Deep Fusion ile ilgili başka bir sorun ise Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğraflar etkinleştirildiğinde artık çalışmamasıdır. Deep Fusion'ın çalışmasını istiyorsanız, bunu devre dışı bırakmalısınız.

Gece Modu

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun yeni kamera özelliklerinden biri de Gece modu. Düşük ışıklı senaryolarda çekilmiş genel fotoğraf kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Aydınlatma koşullarına bağlı olarak, Gece modu otomatik olarak açılır. Bununla birlikte, Gece modunun bazı özelliklerini de özelleştirebileceğinizi biliyor musunuz?

Varsayılan olarak, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'daki Gece modu, sahneye bağlı olarak en iyi pozlama süresini otomatik olarak seçer. İsterseniz, son görüntü çıktısını değiştirmek için pozlama süresini artırabilir (veya azaltabilirsiniz). Hala Google Pixel 4'te bulunan Astrophotography modu kadar gelişmiş değildir ancak iPhone hayranları için iş görür. Tek yapmanız gereken iPhone 11 veya iPhone 11 Pro'nuzu bir tripod üzerine yerleştirmek ve maksimum pozlama süresini 30'lara çıkarmaktır.

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