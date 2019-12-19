



Akıllı telefonlarımız çoğu çok sesli komutları anlayabilecek kadar akıllı durumdadır. Apple, iOS 13 güncellemesinde, kullanıcıların iPhone'un ekranındaki neredeyse tüm işlevleri dokunmadan kontrol etmelerini sağlayan yeni bir Ses Denetimi özelliği ekledi. Bu özellik aslında fiziksel engelliler için tasarlanmış olsa da, akıllı telefonu fiziksel olarak kullanamadığımız zamanlarda da kullanışlı oluyor. Temel olarak, ses denetimi özelliği fiziksel kontrole alternatif olan bir Erişilebilirlik seçeneğidir. Bununla iPhone'u dokunmadan kullanabilirsiniz.

iPhone'u Dokunmadan Kullanmak

iPhone'unuzda Ayarlar'ı açın.

Erişilebilirlik seçeneğine gidin.

Sesli Denetim seçeneğini arayın ve üzerine gelin.

İşlemi başlatmak için Ses Denetimi Ayarla üzerine dokunun.

Kurulum ekranında, sesinizle yapabileceğiniz tüm komut ve kontrolleri gözden geçirin ve ardından Ayarla düğmesine dokunun. Bundan sonra iPhone'unuz özelliği etkinleştirmek için gereken dosyaları otomatik olarak arka planda indirir.

Apple'ın iddiasına göre, sesli komut doğrudan fiziksel kontrollere alternatif olacak kadar iyi ve mesaj açmak, mesaj yazmak, menüler ve diğer seçenekler arasında gezinmek gibi hemen hemen her şeyi yapabiliyor. İşte örnek bir liste:





iPhone'da Ekrana Dokunmadan Yapabilecekleriniz

Ekranda gezinme : Yukarı, aşağı, sola ve sağa hareketler

: Yukarı, aşağı, sola ve sağa hareketler Yakınlaştırma ve uzaklaştırma, kaydırma, döndürme, iki parmakla dokunma, basılı tutma, yukarı kaydırma veya aşağı kaydırma, çift dokunma hareketleri

Ekranda öge seçme

Menü seçenekleri arasında gezinme ve bunları değiştirme

Bildirim Merkezi'ni açmak

Facebook, Twitter, tarayıcılar, vb. üçüncü taraf uygulamaları açmak

Yeni bir gönderi yayımlamak, yeni bir tarayıcı sekmesi açmak, vb.

Ekrandaki belirli bir yere dokunmak

Not almak

Metinleri veya tüm ifadeleri seçmek, kopyalamak, yapıştırmak, sürüklemek ve bırakmak

Ana ekrana dönmek, geri gitmek, Siri'yi açmak, ekran görüntüsünü almak,

Tüm bunlar iPhone'a dokunmadan yapılabiliyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum