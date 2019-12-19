



Redmi 8 henüz Ekim ayında çıkış yapmıştı ve görünüşe göre yeni Redmi 9 şimdiden çıkışa hazır görünüyor; hem de köklü değişikler ile geliyor.

Xiaomi Redmi 8 Almayın: Yeni Redmi 9 Çıkış Yapıyor

Yeni bir söylentiye göre, Redmi 9 gelecek yılın başlarında duyurulmuş olacak ve henüz tanıtılmamış MediaTek Helio G70 yonga seti tarafından desteklenecek. Bununla ilgili herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz, ancak adlandırma / numaralandırma şeması göz önüne alındığında, performans açısından G90'ın altında yer aldığını ve daha uygun fiyat seviyesini hedeflediğini varsayıyoruz.

Redmi Note 8 Pro, G90T'yi kullanırken, Redmi 8 Snapdragon 439 ile birlikte gelmişti, Redmi 9'un bu ikisine kıyasla performans açısından nasıl konumlanacağını tahmin edebilirsiniz.

Redmi 9'un ayrıca Redmi 8'in 6.22 inçlik paneline kıyasla 6.6 inç'lik çentikli devasa bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Giriş seviyesi model, önceki sürümdeki 3 / 32GB'tan 4GB RAM ve 64GB depolama alanına yükseltiliyor. Daha fazla seçenek olması da muhtemel.





Redmi 9, Android 10'u temel alan MIUI 11 ile piyasaya sürülecek ve bu durum kimseyi şaşırtmamalı. Ayrıca belki de bazı kamera geliştirmeleri de görülebilir, ancak bu kısmın detayları henüz açıklanmadı.

Yine de bizi takip etmeye devam edin, çünkü eğer gelecek nesil uygun fiyatlı Redmi 9 gerçekten de yakında çıkış yapıyor, o zaman özellikleri hakkında daha fazlasını duymamız fazla uzun sürmemeli.

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