



Sina News'den yeni bir rapora göre, Huawei CEO'su Richard Yu iki haftadan kısa bir süre içinde sona erecek olan 2019 yılı takvimi içinde 230 milyon satışa ulaştıklarını açıkladı. Huawei bu devasa telefon satış rakamlarına ABD tarafından gelen benzeri görülmemiş engellere rağmen ulaştı.

Huawei Engellenmeseydi Samsung'u Geçecekti

64 gün önce Ekim ayında Huawei 2018 yılına göre etkileyici bir şekilde 200 milyon adet telefon sevk ettiğini ortaya koymuştu. Bu başarı Huawei'in ABD tarafından yasaklanmış olmasından kaynaklanan eksik satışlara rağmen geldi.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan son raporda Samsung'un (dünya çapında akıllı telefon gönderilerinde bir numara pozisyonunu elinde tutan) 2019 yılını 251 milyon telefon satışı ile kapatacağını duyurdu. Bu da Huawei ile arasındaki farkın ne kadar kapandığını gösteriyor.

Huawei, 2018 yılının sonuna doğru 200 milyon adede ulaşmıştı, bu nedenle 2019'da sadece 30 milyon daha fazla telefon satabilmesi, ABD ve Çin hükümetleriyle olan sorunlara ve Batı pazarlarındaki Mate akıllı telefonları için konulan Google Mobil Hizmetleri yasağının etkilerini gösteriyor. Herkes daha az satmasını beklerken Huawei'in daha çok telefon satması ise büyük bir başarı olarak kayıtlara geçmeli.





Huawei, 2020'de hala Google Hizmetleri'ni kullanmaktan yasaklanmış durumda ve ABD kara listesindeki yerini koruyor. Yasağın kaldırılması durumunda Huawei, 2020'de yalnızca Samsung'u geçmekle kalmayabilir aynı zamanda rakibine önemli bir fark da koyabilir. Ancak artan satışlar gösteriyor ki insanlar Google servislerine tahmin edildiği kadar aldırmıyor.

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