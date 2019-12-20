



iPad tabletinizde daha önce giriş yaptığınız bir iCloud hesabından çıkmak ve yeni bir iCloud hesabı ile giriş yapmak için aşağıda izlemeniz gereken hesap değiştirme adımlarını paylaştık.

iPad'de iCloud Hesabını Değiştirmek

iOS cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın.

Sol kenar çubuğunun üstündeki adınıza basın. Bu sizi iCloud, iTunes ve App Store ve Aile Paylaşımı ayrıntılarınızı gösterecek olan Apple ID hesap sayfanıza götürür.

Hesabınızdaki her cihazın bir listesi gösterilecek.

Aşağı kaydırın ve "Oturumu Kapat" ı seçin. "Bul" servisini kullanıyorsanız, işlevi devre dışı bırakmak için Apple ID şifrenizi girmeniz istenebilir.

Bir pencere açılırsa, "Verilerinizin bir kopyası bu iPad'de saklansın mı?" Takvimlerinizin, Rehberinizin, Keychain şifrelerinizin, Anımsatıcılarınızın bir kopyasını saklamak için onaylayabilirsiniz.

Saklamak istediğiniz verileri seçtikten sonra, açılır pencerenin sağ köşesindeki "Oturumu Kapat" ı seçin.

Saklamayı seçmediğiniz tüm iCloud verilerinizin iPad'inizden silinmesi 60 saniye kadar sürebilir. iCloud hesabından çıkış yapıldıktan sonra iPad'inizi orijinal ayarlarına döner. Şimdi yeni bir iCloud hesabında oturum açmak üzere hesap değiştirebilirsiniz.

iPad'de Yeni iCloud Hesabınıza Giriş Yapın

iPad'iniz ile yeni bir hesapta oturum açmak üzere Ayarlar uygulamasına geri dönün.

Sol kenar çubuğunun üstündeki "iPad'inizde oturum açın" seçeneğini seçin.

Apple kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Güvenlik önlemi olarak başka bir cihaza gönderilen doğrulama kodunu girmeniz istenebilir. Gerekirse kodu girin. (Çoğu zaman, iPhone'unuza gönderilir).

Yeni iCloud hesabınızdan senkronize edilen her resmin ve uygulamanın iPad'inize yüklenmesi biraz zaman alabilir.





Oturum açtığınızda, iCloud hesabınız iPad'inizdeki iTunes ve App Store uygulama ve müzikleri ile eşitlenir. Bu satın alımları farklı bir hesaptan yapmak istiyorsanız, iOS cihazınızı 2 ayrı hesapla kullanabilirsiniz.

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