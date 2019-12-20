



Kullanıcılar iPad'te otomatik şifre doldurmaya yarayan otomatik doldur özelliğini devre dışı bırakabiliyorlar. Bunun için otomatik doldur ayarlarına giderek birkaç basit değişiklik yapmak gerekecek.

iPad'te Otomatik Doldur Ayarlarını Değiştirmek

iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.

Aşağı kaydırın ve seçeneklerin 5. bölümünde "Parolalar ve Hesaplar" ı seçin. Bu, yöntem parola ayrıntılarınıza erişmenizi sağlar.

"Otomatik Doldurma" etkinleştirilmişse, "Parolaları Otomatik Doldur" kelimeleri ile yanda yeşil bir anahtar görünmelidir. Devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

Hangi şifrelerin kaydedildiğini görmek için listede "Web Sitesi ve Uygulama Parolaları" seçeneğine basın. Sağ taraftaki sayı, Otomatik Doldur kullanılarak önceden kaydedilmiş olan şifre sayısını gösterir.

Güvenlik ayarlarınıza göre, şifrenizi girmeniz veya Face / Touch ID'nizi girmeniz istenebilir. İstenirse şifreyi girin; size tüm Otomatik Doldur ile kaydedilmiş şifrelerinizin bir listesi gösterilir.

Bir parolayı silmek için, "Sil" üzerinde sola kaydırın.

Onaylamak için "Sil" i seçin.

Ayrıntılarını görmek için herhangi bir şifreye basın.

Safari'deki web sayfasına gitmek için "Web Sitesindeki Parolayı Değiştir" i seçin.

Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrelerinin kaydedildiği siteleri kaldırmak için sol üst köşedeki "Düzenle" ye basabilirler. Site adının solundaki kırmızı eksi simgesine basarsanız işlem tamamlanır.

Sol üst köşedeki "Tamam" ı seçin.

Bu yazımızda iPad'in Otomatik Doldur özelliğini ele aldık (Auto Fill).





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