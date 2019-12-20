Kullanıcılar iPad'te otomatik şifre doldurmaya yarayan otomatik doldur özelliğini devre dışı bırakabiliyorlar. Bunun için otomatik doldur ayarlarına giderek birkaç basit değişiklik yapmak gerekecek.
iPad'te Otomatik Doldur Ayarlarını Değiştirmek
- iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.
- Aşağı kaydırın ve seçeneklerin 5. bölümünde "Parolalar ve Hesaplar" ı seçin. Bu, yöntem parola ayrıntılarınıza erişmenizi sağlar.
- "Otomatik Doldurma" etkinleştirilmişse, "Parolaları Otomatik Doldur" kelimeleri ile yanda yeşil bir anahtar görünmelidir. Devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.
- Hangi şifrelerin kaydedildiğini görmek için listede "Web Sitesi ve Uygulama Parolaları" seçeneğine basın. Sağ taraftaki sayı, Otomatik Doldur kullanılarak önceden kaydedilmiş olan şifre sayısını gösterir.
- Güvenlik ayarlarınıza göre, şifrenizi girmeniz veya Face / Touch ID'nizi girmeniz istenebilir. İstenirse şifreyi girin; size tüm Otomatik Doldur ile kaydedilmiş şifrelerinizin bir listesi gösterilir.
- Bir parolayı silmek için, "Sil" üzerinde sola kaydırın.
- Onaylamak için "Sil" i seçin.
- Ayrıntılarını görmek için herhangi bir şifreye basın.
- Safari'deki web sayfasına gitmek için "Web Sitesindeki Parolayı Değiştir" i seçin.
- Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrelerinin kaydedildiği siteleri kaldırmak için sol üst köşedeki "Düzenle" ye basabilirler. Site adının solundaki kırmızı eksi simgesine basarsanız işlem tamamlanır.
- Sol üst köşedeki "Tamam" ı seçin.
Bu yazımızda iPad'in Otomatik Doldur özelliğini ele aldık (Auto Fill).
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