



Çinli telefon üreticisi OnePlus, son yıllarda birçok güvenlik sorunu yaşadı ve ürün ve hizmetlerine olan güveni artırmak amacıyla, OnePlus Security Response Center (OneSRC) adlı bir bug ödül programı açıkladı.

OnePlus'tan Ürünlerinde Bug Bulana 7000 Dolara Kadar Ödül

OneSRC'nin bir parçası olarak, OnePlus ürünlerinde ve sistemlerinde keşfedilen ve bildirilen her türlü hata için herkese 50 ila 7000 dolar arasında ödeme yapmayı vaat ediyor. Ödüller beş bölüme ayrılmıştır:

Özel durumlar: 7.000 ABD Doları'na kadar

Kritik: 750 ila 1.500 ABD Doları

Yüksek: 250 – 750 ABD Doları

Orta: 100 – 250 ABD Doları

Düşük: 50 – 100 ABD Doları

OnePlus, ödül kademelerini açıkça tanımlamıyor ve "güvenlik açığının ciddiyeti ve fiili işin etkisine dayanarak belirleneceğini" söylüyor. OnePlus'un hata bildirimi politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu linki ziyaret ederek okumaya başlayabilirsiniz ve bir tane bug bulursanız, buradan gönderebilirsiniz.





OnePlus ayrıca, en iyi güvenlik araştırmacılarından ve uzmanlarından fikir almak için HackerOne bug ödül platformu ile ortaklık kurduğunu duyurdu. OnePlus, bu işbirliğinin pilot programının 2020'de başlayacağını ve seçkin araştırmacıları sistemlerini potansiyel tehditlere karşı test etmeye davet edeceğini söyledi.

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