



Bir süredir Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite hakkında yeni bilgiler duymaya başlamıştık. Bu cihazların özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy S10 Lite Özellikleri Belli Oldu

Bugün Galaxy S10 Lite'ın özellikleri Almanya'da sızdırıldı ve bununla birlikte bu modellerin önümüzdeki birkaç gün içinde resmileşeceği duyuruldu.

Donanım

Görünüşe göre 20:9 en boy oranına sahip 6,7 inç 1080×2400 Süper AMOLED dokunmatik ekran ve selfie kamerası için merkezde bir delik bulunuyor. Donanım tarafında Türkiye gibi pazarlar dahil Avrupa ve diğer tüm bölgelerde Qualcomm Snapdragon 855 yonga setlerini göreceğiz. Yani S10 ve S10+'taki gibi Exynos yongaları olmayacak.

Depolama

S10 Lite'ın depolaması 1 TB kapasiteye kadar microSD kart ile genişletilebiliyor ve 8GB RAM ile 128GB depolama alanı sunuyor.

Kamera

Ana arka kamera OIS destekli 48 MP f / 2.0 ayarında olacak. Bu herhangi bir OIS olmayacak, zira Samsung'un teknolojiyi "tOIS" adıyla pazarlayacağı söyleniyor ("tilt-OIS"). Normal OIS teknolojisine ek olarak, elinizin hareketlerini telafi etmek için kamera sensörünün önündeki lensin farklı yönlerde birkaç dereceye kadar eğilmesi sağlanmış. Ayrıca, arkada f / 2.2 açıklığa sahip 12 MP ultra geniş ve f / 2.4 açıklığa sahip 5 MP özel makro lensler olacak. Ön tarafta, f / 2,2 açıklıklı 32 MP özçekim kamerası bulunuyor. Android 10, Samsung'un yeni One UI 2.0 ile çalışıyor.





Batarya ve Fiyat

S10 Lite, 45W hızlı şarj desteği olan 4.500 mAh bataryaya sahip ve böylesine geniş bir pile sahip olmasına rağmen telefonun 8.1 mm inceliği bulunuyor.

Cihaz siyah, beyaz ve mavi renklerde sunulacak ve 679,99 Avro fiyatla satışa sunulacak (vergilerdeki farklılıklar nedeniyle belirli ülkelerde 10 avro artı veya eksi olabilir). Bu fiyatlandırma S10 Lite'ın S10e'nin 749,99 Avro'luk ilk fiyatlandırmasından daha ucuz olacağını gösteriyor. Zira S10e bugün çeşitli fırsatlar ve fiyat indirimleriyle bu fiyattan çok daha uygun bir noktaya geldi.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum