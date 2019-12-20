Yeni Huawei ve Honor Cihazlar Android 10 Alıyor





Huawei'in EMUI 10'u halihazırda 2019 amiral gemilerine ulaşıyor, ancak şirket burada durmaya niyetli değil. Kullanıcı arayüzü bir süredir beta sürümündeydi, ancak artık kararlı bir sürüm yayımlanmaya başladı. Mate 10 serisini içeren 2018 ve 2017 akıllı telefonlarının yanı sıra Honor 10 Lite ve Honor 20i gibi uygun fiyatlı orta sınıf modeller de Android 10 almaya başladı.

Yeni Huawei Cihazlar Android 10 Alıyor

EMUI 10'u Android 10 piyasaya sürülmesinin ilk aşamasında yaklaşık bir düzine 2019 model telefona ulaştırıldı. Listede Huawei P30 ve P30 Pro, Huawei'in farklı isimlerle satışa sunduğu Nova 5T ve Honor 20 yer alıyor. 5G olmayan Mate 20 X de listenin içindeydi. Şimdi 5G kardeşi de Android 10 tabanlı EMUI 10 alacak.

İşte Çin'de güncellemeyi almaya başlayan akıllı telefonların tam listesi. Güncelleme yakında Türkiye gibi uluslararası pazarlardaki modellere de ulaşmış olacak:





Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Nuawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9S

Huawei Maimang 8 (P Smart+ 2019 olarak da bilinir)

Huawei Maimang 7 (Mate 20 Lite olarak da bilinir)

Huawei Honor 20i

Huawei Honor 10 Lite

EMUI 10 yeni arayüz ögeleri ve daha büyük başlıklar ile tam bir tasarım revizyonu getiriyor. Simgeler ayrıca yenilenmiş bir görünüme sahip ve şimdi UI üzerinde çalışan evrensel koyu modu da kullanabileceksiniz.

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